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США укрепили обороноспособность Филиппин новым вооружением
Армия
США укрепили обороноспособность Филиппин новым вооружением
ph.usembassy.gov  /  This is the official website of the U.S. Embassy in the Philippines

Манила, 10 июля. США поставили на филиппинскую авиабазу Кларк новую партию вооружения стоимостью 1 млн долларов, заявили представители Объединенной группы военной помощи США — Филиппины (JUSMAG-P).

Поставка оружия и боеприпасов выпала на 75-летие дипломатических отношений двух государств. Филиппинцы поблагодарили американскую сторону за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Вашингтон систематически оказывает Филиппинам внушительную военную помощь. Текущая поставка вооружения была спонсирована грантовой помощью США. Американцы поставили 14 пулеметов Браунинга М2А1, семь пулеметов М240В и патроны к стрелковому оружию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как США поставляют на Украину оружие под видом учений. Полученное вооружение может быть передано бойцам ВСУ в Донбассе.

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сша филиппины вооружение военная помощь
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