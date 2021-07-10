США укрепили обороноспособность Филиппин новым вооружением

Манила, 10 июля. США поставили на филиппинскую авиабазу Кларк новую партию вооружения стоимостью 1 млн долларов, заявили представители Объединенной группы военной помощи США — Филиппины (JUSMAG-P).

Поставка оружия и боеприпасов выпала на 75-летие дипломатических отношений двух государств. Филиппинцы поблагодарили американскую сторону за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Вашингтон систематически оказывает Филиппинам внушительную военную помощь. Текущая поставка вооружения была спонсирована грантовой помощью США. Американцы поставили 14 пулеметов Браунинга М2А1, семь пулеметов М240В и патроны к стрелковому оружию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как США поставляют на Украину оружие под видом учений. Полученное вооружение может быть передано бойцам ВСУ в Донбассе.