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ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
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ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 10 июля. Французское агентство развития (AFD) выделило 6,5 млрд ФКФА на реализацию проекта по обучению центральноафриканской молодежи и создание рабочих мест для юных граждан республики.

Соответствующее соглашение при поддержке коллег из других министерств подписал глава Минэкономики ЦАР Феликс Молуа.

Программа рассчитана на 4 года и является частью инициативы Фонда мира и устойчивости. Цель проекта — расширение социально-экономических возможностей для молодежи, в том числе девушек.

Это также поможет снизить уровень преступности, поскольку центральноафриканцы зачастую нарушают закон из-за отсутствия средств к существованию.

Ранее премьер-министр ЦАР обсудил с лондонским Offshore Bank Limited планы по расширению сотрудничества. Анри-Мари Дондра предложил разместить филиалы финансового учреждения во всех городах Центральноафриканской Республики.

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