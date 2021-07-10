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Онищенко назвал Украину объектом противопоставления России на Западе
Политика
Онищенко назвал Украину объектом противопоставления России на Западе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июля. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему Западу выгодно противопоставлять Украину России.

Как считает парламентарий, сейчас со стороны Запада идет информационно-террористическая атака, которая очень многообразна и многолика, и рассчитана на разные категории людей. То, что происходит на постсоветском пространстве, Онищенко назвал раздиранием.

«Главный объект это Украина, которую противопоставляют России, потому что прекрасно понимают, что история российского государства началась в Киеве в 989 году, когда было принято христианство. Тогда Киевская Русь получила идеологию», — цитирует депутата ФБА «Экономика сегодня».

Запад поддерживает Украину, чтобы с ее помощью добраться до России и развалить страну, уверен Онищенко. По его словам, ни одно государство мира не сможет смириться с ресурсами, которыми обладает РФ.

Ранее Онищенко отреагировал на поручение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обеспечить медпомощь бездомным. По его словам, заразить человека коронавирусом получится лишь при нарушении социальной дистанции, но большинство граждан эту дистанцию в отношении бездомных людей не нарушают.

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украина россия онищенко
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