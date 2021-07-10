В США назвали лучший способ научиться читать на иностранном языке

Вашингтон, 10 июля. Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США провели эксперимент, где выяснили, что написание букв от руки значительно увеличивает скорость изучения иностранного языка.

В эксперименте приняли участие 42 добровольца. Респонденты были разделены на три группы, где первая писала арабские буквы от руки, вторая набирала заготовленный текст на клавиатуре компьютера, а третьей группе показывали обучающий ролик.

Срез знаний у участников исследования провели после шести сеансов. Специалистам удалось определить, что участники первой группы достигли большего уровня знаний по отношению к другим добровольцам. Об этом свидетельствуют результаты итогового тестирования.

Специалисты Университета штата Канзас в США ранее указали на способность людей к быстрому изучению языков. Они признали эффективным обучение вторым языкам в школах и вузах.