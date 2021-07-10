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Актер Мэтт Дэймон пошутил про отказ от съемок в «Аватаре»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:24
Общество
Актер Мэтт Дэймон пошутил про отказ от съемок в «Аватаре»
Global Look Press  /  Armando Gallo

Канны, 10 июля. Голливудский актер Мэтт Дэймон откровенно рассказал, что режиссер Джеймс Кэмерон предлагал ему роль в «Аватаре». Гонорар артист должен был получить процентом от сборов.

Голливудский режиссер, желая привлечь известного актера, готов был заплатить ему 10% от будущего сбора ленты. Однако звезда «Марсианина» отказалась от такого предложения, не осознавая, что лишила себя многомиллионного дохода.

«Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10% от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы», — пошутил артист на Каннском кинофестивале, передает Deadline.

Успех блокбастера в прокате был ошеломляющим, за все время «Аватар» собрал порядка 2,7 миллиарда долларов по всему миру. Таким образом, совокупный доход Дэймона мог бы составить больше 250 миллионов долларов. В итоге главную роль в ленте сыграл австралийский актер Сэм Уортингтон.

В настоящее время Джеймс Кэмерон активно работает на второй и третьей частями фантастического блокбастера. Несколько недель назад продюсер фильмов Джон Ландау опубликовал первые концепт-арты с изображением подводного мира.

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