«Если он на Украине, то мы на Марсе»: въезд Моргенштерна в страну оказался фейком

Киев, 10 июля. Сотрудники Госпогранслужбы Украины опровергли слова российского рэпера Моргенштерна о въезде на территорию страны.

Недавно скандальный артист опубликовал в Instagram видео, в котором на фоне подсолнухов заявил, что проводит «медовый месяц» на Украине. Глава Госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко опроверг это заявление.

«Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство», — сказал Дейнеко.

Ранее российский исполнитель по предложению СБУ был внесен в черный список.

Недавно Моргенштерн отказался от вредных привычек после того, как получил солнечный удар во время отдыха в Турции. Артист назвал произошедший случай «уроком судьбы».