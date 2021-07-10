Памфилова прокомментировала слухи о переносе думских выборов

Москва, 10 июля. Слухи о переносе думских выборов распускают, чтобы дезорганизовать подготовку к избирательной кампании, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

В некоторых СМИ появились сообщения, что выборы в Госдуму могут перенести из-за распространения коронавируса. Памфилова назвала это слухами.

«Те, кто это распускает, пытаются дезорганизовать подготовку к выборам», — подчеркнула Элла Памфилова.

Ранее Элла Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК. По ее словам, интернет-ресурс пытались взломать с территории США и Британии.