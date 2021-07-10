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Поклонники рассекретили имя тайного кавалера дочери Дмитрия Маликова
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя тайного кавалера дочери Дмитрия Маликова
instagram.com  /  @steshamalikova

Барнаул, 10 июля. Поклонники певицы Стефании Маликовой, приходящейся дочерью известному певцу и композитору Дмитрию Маликову, рассекретили ее возможного тайного кавалера.

Исполнительница песни «Только для нас» вновь пополнила список желанных невест после разрыва с сыном предпринимателя Владимира Груздева — Леонидом. По мнению поклонников, освободившееся место рядом с певицей не могло оставаться вакантным длительное время — слухи о новом романе Маликовой с загадочным кавалером начали появляться вскоре после ее выхода из предыдущих отношений.

Пытливые пользователи, пытаясь рассекретить личность ее нового избранника, прибегли к дедуктивному методу, описанному еще Артуром Конаном Дойлом. В результате сопоставления некоторых фактов им удалось сузить круг «подозреваемых» до одной персоны — наиболее вероятным ухажером Маликовой назвали известного хоккеиста Кирилла Капризова, отметившегося под одной из фотографий селебрити смайлом в виде сердца. Дополнительным аргументов в пользу этой теории послужило то обстоятельство, что Маликова отправилась отдыхать на Алтай, где находится и хоккеист.

Сам Дмитрий Маликов в июне обсуждался в Сети не в столь позитивном ключе: поклонники ополчились на артиста после его выступления с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

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