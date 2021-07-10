Лукашенко обратился с напутствием к спортсменам Белоруссии в преддверии Олимпиады

Минск, 10 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к спортсменам республики перед токийской Олимпиадой.

Успехи атлетов на Олимпиаде будут ответом тем странам, которые пытаются задушить Белоруссию санкциями, и прочим недоброжелателям. Достижения каждого спортсмена станут не только личным триумфом, так как спорт давно стал разменной картой в политике, заявил Лукашенко.

«Уверенно надо отстоять честь нашей Белоруссии на аренах в Токио. Соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии уверен, что накопленная энергия и последние события в стране и мире помогут спортсменам, а также сделают борьбу за медали более жесткой и бескомпромиссной.

Ранее Лукашенко прокатился на мотоцикле по дорогам родного города Копысь. Политик совершил эту поездку в честь 85-летия ГАИ. Белорусский лидер поздравил сотрудников ведомства со знаменательной датой.