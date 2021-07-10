Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 20:39
20:37
Весь мир
Африканский банк развития выдал грант на объединение энергосистем Эфиопии и Джибути
20:37
Общество
Лазерная эпиляция дома: реальность или миф?
20:37
Происшествия
Сотрудники полиции задержали петербуржца, запершего в квартире труп приятеля
20:36
Шоу-бизнес
Беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель жестоко избил возлюбленный
20:35
Весь мир
Байден пошлет в Чикаго «ударную группу» для борьбы с торговцами оружием
20:35
Экономика
Промзоны Москвы будут перестраивать под нужды населения
20:34
Весь мир
Марокканских школьников почти не обучают чтению и письму на арабском языке
20:33
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге
20:32
Спорт
Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»
20:30
Армия
В Британии перечислили места возможных очагов возгорания третьей мировой войны
Все новости

Лукашенко обратился с напутствием к спортсменам Белоруссии в преддверии Олимпиады

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:18
Политика
Лукашенко обратился с напутствием к спортсменам Белоруссии в преддверии Олимпиады
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 10 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к спортсменам республики перед токийской Олимпиадой.

Успехи атлетов на Олимпиаде будут ответом тем странам, которые пытаются задушить Белоруссию санкциями, и прочим недоброжелателям. Достижения каждого спортсмена станут не только личным триумфом, так как спорт давно стал разменной картой в политике, заявил Лукашенко.

«Уверенно надо отстоять честь нашей Белоруссии на аренах в Токио. Соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии уверен, что накопленная энергия и последние события в стране и мире помогут спортсменам, а также сделают борьбу за медали более жесткой и бескомпромиссной.

Ранее Лукашенко прокатился на мотоцикле по дорогам родного города Копысь. Политик совершил эту поездку в честь 85-летия ГАИ. Белорусский лидер поздравил сотрудников ведомства со знаменательной датой.

Вернуться назад

белоруссия лукашенко олимпиада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru