Литовские военные натянули первые 500 м колючей проволоки на границе с Белоруссией

Вильнюс, 10 июля. Литовские военнослужащие возвели первые 500 м ограждения на границе с Белоруссией, сообщил командир инженерного батальона им. Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас.

Ограда обтянута колючей проволокой в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай. Работы будут продолжены на следующей неделе. По словам Елькинаса, преодолеть ограждение без специальных средств невозможно, поэтому в Литве надеются, что нелегальным мигрантам придется отказаться от намерений проникнуть в страну.

Забор из колючей проволоки начали устанавливать 9 июля. На такие действия литовцев вынудила неудовлетворительная для страны ситуация с массовым проникновением мигрантов из Азии.

Известно, что Вильнюс планирует выделить более 40 млн евро на возведение ограждения на границе с Белоруссией. При этом нелегальные мигранты при пересечении границы планируют попасть не в Литву, а в Германию или Швецию.