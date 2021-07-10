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Ключевые финансисты G20 выступили за глобальную налоговую реформу

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:15
Экономика
Ключевые финансисты G20 выступили за глобальную налоговую реформу
Global Look Press  /  Xander Heinl/photothek.de via ww

Рим, 10 июля. Главы финансовых министерств, а также председатели центральных банков «Группы двадцати» выступили за международную реформу налоговой системы.

Соглашение 130 стран о глобальном пересмотре налогового законодательства и введении налога на доходы международных корпораций положительно оценили министры финансов и представители регуляторов «Большой двадцатки». Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что ТНК обложат налогом в размере 15% с их дохода. Представители стран-участниц G20 обратились к государствам, не поддержавшим введение дополнительного налога и рекомендовали им еще раз обдумать данный вопрос.

Помимо этого, государства из «Группы двадцати» солидаризировались в том, что распространение коронавирусной инфекции пора остановить. Тем не менее, определенных договоренностей по этому поводу достигнуто не было.

Экологичный механизм ранее предложили создать членам G20 несколько международных организаций. Идея заключается в том, чтобы обменивать «зеленые» облигации предприятий на старые национальные долги.

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