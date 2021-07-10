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В Чехии готовятся к новой волне коронавируса

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:12
Общество
В Чехии готовятся к новой волне коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Прага, 10 июля. Бывший глава Минздрава Чехии Роман Прымул рассказал, что дельта-штамм коронавируса распространяется быстрыми темпами и может влиять на эпидемиологическую обстановку в стране.

По его словам, Чехия стоит на пороге новой волны коронавируса. Он отметил, что медики отмечают увеличение числа заразившихся дельта-штаммом.

Прымул уверен, что штамм COVID-19 «Дельта» играет главную роль в формировании текущей эпидемиологической остановки в Чехии. Он также отметил интенсивную скорость распространения новой мутации. Экс-глава Минздрава Чехии заявил, что распространение вируса может быть связано с тем, что в стране ранее были практически устранены ограничения социального характера.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус ранее назвал число стран, в которых выявили индийский штамм коронавируса «Дельта». Наиболее быстро эта мутация распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией.

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чехия дельта коронавирус штамм
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