Ветеринар Никифоров рассказал, как подготовить домашнего питомца к отпуску

Москва, 10 июля. Россиянам рассказали, как подготовить домашнего питомца к отпуску, чтобы поездка прошла комфортно.

В первую очередь хвостатому другу понадобится ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства. Об этом рассказал ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных восточного округа Москвы Ярослав Никифоров.

«Прививку делают не позднее, чем за 20 дней до поездки при условии, что животное не вакцинировали в течение 12 месяцев», — подчеркнул он.

Если хозяин собирается взять с собой питомца на дачу, следует позаботиться о том, чтобы он перенес смену обстановки без лишнего стресса. Для этого можно взять с собой привычные вещи, например, любимые игрушки, подстилку и мисочки, пишет «Вечерняя Москва».

Ветеринар Владимир Уражевский ранее объяснил, как уберечь собаку от теплового удара. Специалист отметил, что питомца нельзя оставлять в машине в жару даже на короткое время.