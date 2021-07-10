Евросоюз высказался о «вакцинной дипломатии» в России и Китае

Брюссель, 10 июля. Европейский союз должен действовать исходя из знаний о «вакцинной дипломатии», к которой якобы прибегают Россия и Китай.

Россия и Китай продвигают «вакцинную дипломатию», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, европейское сообщество должно действовать исходя из этого знания.

Ранее глава евродипломатии анонсировал новый комплекс санкций против России. Ограничительные меры будут подготовлены в ближайшие недели или месяцы, заявил Боррель.