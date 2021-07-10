Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 20:38
20:36
Шоу-бизнес
Беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель жестоко избил возлюбленный
20:35
Весь мир
Байден пошлет в Чикаго «ударную группу» для борьбы с торговцами оружием
20:35
Экономика
Промзоны Москвы будут перестраивать под нужды населения
20:34
Весь мир
Марокканских школьников почти не обучают чтению и письму на арабском языке
20:33
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге
20:32
Спорт
Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»
20:30
Армия
В Британии перечислили места возможных очагов возгорания третьей мировой войны
20:28
Армия
ВМС США не в состоянии оплатить ремонт семи крейсеров
20:27
Спорт
«Сент-Луис» обменяет Владимира Тарасенко в это межсезонье
20:26
Общество
Российские ученые обнаружили популяцию уникального вида шмелей
Все новости

Элджей отпраздновал день рождения в компании Ивлеевой на фоне слухов о разводе
Шоу-бизнес
Элджей отпраздновал день рождения в компании Ивлеевой на фоне слухов о разводе
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 10 июля. Рэпер Элджей отметил свой 27-й день рождения 9 июля. Он отметил памятную дату вместе с друзьями и супругой Настей Ивлеевой, слухи о разводе с которой ходят давно.

Исполнитель отпраздновал день рождения на загородном участке, после чего переместился с гостями в спортивный зал для игры в баскетбол. Его 30-летняя супруга, блогер Настя Ивлеева опубликовала несколько мини-репортажей с места событий. Видеороликами она поделилась в разделе Stories в своем официальном Instagram-аккаунте. На видео можно увидеть, как она забрасывает мяч в корзину. Знаменитость трогательно поздравила избранника с памятным днем. Она опубликовала несколько снимков с ним, отметив, что рэпер теперь стал «совсем взрослый».

«С днюхой!» — написала телеведущая.

Пользователей Сети озадачили подобные публикации. Они принялись гадать, состоит ли пара все еще в отношениях.

«Я не понимаю, так вы в разводе или нет?!»;

«Что-то я теперь совсем запуталась...»;

«Это все ради хайпа было?!» — отметились комментаторы.

Столь бурная реакция поклонников оказалась вполне логичной, ведь в Сети активно распространяются слухи о расставании звездой пары. Кроме того, у Элджея вышла новая песня, в которой буквально говорится, что супругам стало скучно друг с другом.

Вернуться назад

развод день рождения элджей ивлеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru