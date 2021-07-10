Элджей отпраздновал день рождения в компании Ивлеевой на фоне слухов о разводе

Москва, 10 июля. Рэпер Элджей отметил свой 27-й день рождения 9 июля. Он отметил памятную дату вместе с друзьями и супругой Настей Ивлеевой, слухи о разводе с которой ходят давно.

Исполнитель отпраздновал день рождения на загородном участке, после чего переместился с гостями в спортивный зал для игры в баскетбол. Его 30-летняя супруга, блогер Настя Ивлеева опубликовала несколько мини-репортажей с места событий. Видеороликами она поделилась в разделе Stories в своем официальном Instagram-аккаунте. На видео можно увидеть, как она забрасывает мяч в корзину. Знаменитость трогательно поздравила избранника с памятным днем. Она опубликовала несколько снимков с ним, отметив, что рэпер теперь стал «совсем взрослый».

«С днюхой!» — написала телеведущая.

Пользователей Сети озадачили подобные публикации. Они принялись гадать, состоит ли пара все еще в отношениях.

«Я не понимаю, так вы в разводе или нет?!»; «Что-то я теперь совсем запуталась...»; «Это все ради хайпа было?!» — отметились комментаторы.

Столь бурная реакция поклонников оказалась вполне логичной, ведь в Сети активно распространяются слухи о расставании звездой пары. Кроме того, у Элджея вышла новая песня, в которой буквально говорится, что супругам стало скучно друг с другом.