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Ускоренные темпы цифровой трансформации затронут 40% экономики России

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:07
Экономика
Ускоренные темпы цифровой трансформации затронут 40% экономики России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июля. Цифровая трансформация в России ускоряется и до 2023 года затронет 40% экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства, обращаясь к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, отметил, что трансформация затронет около 650 компаний по всей стране. В ближайшие 2,5 года в цифровой формат переведут все социально значимые услуги. Россияне смогут их получать в максимально быстрой и удобной форме, подчеркнул глава кабмина.

«Наши федеральные ведомства уже приступили к модернизации информационной инфраструктуры, чтобы это обеспечить», — подчеркнул Мишустин.

В Госдуме ранее заявили, что коррупция мешает развитию экономики РФ. При этом существуют схемы, позволяющие стране оставаться мировым лидером, несмотря на коррупционные преступления.

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мишустин экономика россии цифровая транспормация
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