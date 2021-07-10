Ускоренные темпы цифровой трансформации затронут 40% экономики России

Москва, 10 июля. Цифровая трансформация в России ускоряется и до 2023 года затронет 40% экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства, обращаясь к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, отметил, что трансформация затронет около 650 компаний по всей стране. В ближайшие 2,5 года в цифровой формат переведут все социально значимые услуги. Россияне смогут их получать в максимально быстрой и удобной форме, подчеркнул глава кабмина.

«Наши федеральные ведомства уже приступили к модернизации информационной инфраструктуры, чтобы это обеспечить», — подчеркнул Мишустин.

В Госдуме ранее заявили, что коррупция мешает развитию экономики РФ. При этом существуют схемы, позволяющие стране оставаться мировым лидером, несмотря на коррупционные преступления.