В Афганистане укрепили безопасность у аэродрома Баграм после отвода войск США

Кабул, 10 июля. Афганские военнослужащие усилили меры безопасности около аэродрома Баграм, откуда был выведен американский контингент.

Ранее сообщалось, что войска США покинули авиационный объект без предупреждения. Солдаты ушли оттуда ночью, не уведомив нового командира базы. Американцы должны были передать Баграм под контроль афганских военных, однако не стали этого делать и, просто отключив электричество, покинули аэродром.

После отхода американского контингента на авиабазу напали мародеры. Злоумышленники разграбили казармы и складские палатки. Афганские военные сообщили, что после вывода войск США пришлось долгое время убирать мусор.