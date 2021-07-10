Буланова расплакалась в шоу Малахова из-за архивного видео с умершей мамой

Москва, 10 июля. Известная исполнительница Татьяна Буланова отмечает 30-летний юбилей сольной карьеры. Праздник артистке устроили в эфире программы «Привет, Андрей» с ведущим Андреем Малаховым.

Ведущий показал виновнице торжества архивные кадры с ее ранних вступлений. На одной записи, которая была сделана в 1984 году, артистка поет песню посвященную маме, затем они появляются в кадре вместе. В архивных записях Буланова-старшая рассказывает о детских мечтах будущей заслуженной артистки России.

«Фонарики мы с папой на нее наводили, и она себя объявляла: «Выступает народная артистка государственной премии!» А потом говорила: «Ой, хочу золотые серьги». Ну, думаю, Таньку надо отдавать петь», — говорит женщина на видео.

Родительница Булановой обладала прекрасными музыкальными данными, однако предпочла свою жизнь посвятить воспитанию детей. Именно она научила артистку первым аккордам и настояла, чтобы ее взяли в музыкальную школу.

Умерла мать артистки в 85 лет в 2017 году. Для исполнительницы хита «Ясный мой свет» потеря стала настоящей трагедией. До сих пор она не может без слез смотреть видео, где есть близкий человек.

«И раньше нервы ни к черту были... Программа веселая должна быть. Скучаю, очень. Терпеть не могу, когда начинаю плакать», — рассказала артистка, глядя на видео.

Благодаря усилиям мамы, Буланова смогла добиться невероятных высот в музыке. До сих пор номера артистки на телевидении пересматриваются огромное количество раз. Несколько недель назад звезда произвела настоящий фурор своим номером в программе «Вечерний Ургант».