В Гудвуде представили электрокар с опцией очистки воздуха

Гудвуд, 10 июля. Автомобильный фестиваль в британском Гудвуде увидел необычный электромобиль, трансформируемый в небольшое жилище.

Автопроизводитель из Китая IM Motors начнет собирать нестандартный электрокар через несколько лет. Машина представляет собой электрифицированное авто, которое может становиться при необходимости жильем. Помимо этого, модель собирает во время движения загрязненные частицы воздуха. Об этом пишет speedme.

Идея инновационного дизайна принадлежит архитектору из Великобритании по имени Томас Хезервик. Китайская корпорация, которая будет производить машину заявляет, что создание электромобилей предполагает слом традиций.

Спереди модели устанавливается специальный воздушный фильтр, который будет впитывать грязные воздушные частицы по ходу движения машины. В течение года, как обещают в IM Motors, экземпляр соберет различных загрязнений на теннисный мяч.

Еще один электрокар нестандартного внешнего вида создали, кооперируясь, SAIC Motor, Liuzhou Wuling Motors и General Motors. Модель называется Baojun KiWi EV.