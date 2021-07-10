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США «обязали» Словению противостоять российско-китайскому влиянию

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:00
Политика
США «обязали» Словению противостоять российско-китайскому влиянию
wikipedia.org  /  Žiga/Общественное достояние

Вашингтон, 10 июля. США "возложили" на Словению, получившую председательство в Совете ЕС, миссию противостоять влиянию России и Китая.

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар заявил, что под руководством Словении Евросоюз продолжит бороться с российским и китайским влиянием.

«Совет ЕС — это один из главных органов, который принимает решения в Европе», — отметил конгрессмен.

Также Словении предстоит уделить внимание таким вопросам, как сдерживание пандемии коронавируса и восстановление экономики от нанесенного ущерба, добавил Госар.

Ранее глава Министерства здравоохранения Словении Янез Поклукар объявил об окончании эпидемии на территории страны. Однако вакцинация как ключевая мера контроля за ситуацией продолжается, подчеркнул он.

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