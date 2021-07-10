Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 20:37
20:37
Весь мир
Африканский банк развития выдал грант на объединение энергосистем Эфиопии и Джибути
20:37
Общество
Лазерная эпиляция дома: реальность или миф?
20:37
Происшествия
Сотрудники полиции задержали петербуржца, запершего в квартире труп приятеля
20:36
Шоу-бизнес
Беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель жестоко избил возлюбленный
20:35
Весь мир
Байден пошлет в Чикаго «ударную группу» для борьбы с торговцами оружием
20:35
Экономика
Промзоны Москвы будут перестраивать под нужды населения
20:34
Весь мир
Марокканских школьников почти не обучают чтению и письму на арабском языке
20:33
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге
20:32
Спорт
Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»
20:30
Армия
В Британии перечислили места возможных очагов возгорания третьей мировой войны
Все новости

Железняк назвал позором бегство США из Афганистана
Политика
Железняк назвал позором бегство США из Афганистана
Официальный сайт партии «Единая Россия»

Москва, 10 июля. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.

По его словам, за последние 20 лет присутствия американских сил в регионе ситуация только усугубилась. В стране по-прежнему существует террористическая угроза, а проблемы с наркотрафиком многократно усложнились.

Политик добавил, что целью Вашингтона в Афганистане была манипуляция. Все остальные вопросы, решением которых прикрывались в Белом доме, были отодвинуты на второй план. В действительности США просто выкачивали природные ресурсы. В конечном итоге американская армия с позором сбежала, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Афганистан попросил Россию о помощи в борьбе с терроризмом. Речь идет о технической поддержке.

Вернуться назад

сша афганистан железняк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru