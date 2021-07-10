Железняк назвал позором бегство США из Афганистана

Москва, 10 июля. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.

По его словам, за последние 20 лет присутствия американских сил в регионе ситуация только усугубилась. В стране по-прежнему существует террористическая угроза, а проблемы с наркотрафиком многократно усложнились.

Политик добавил, что целью Вашингтона в Афганистане была манипуляция. Все остальные вопросы, решением которых прикрывались в Белом доме, были отодвинуты на второй план. В действительности США просто выкачивали природные ресурсы. В конечном итоге американская армия с позором сбежала, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Афганистан попросил Россию о помощи в борьбе с терроризмом. Речь идет о технической поддержке.