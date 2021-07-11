Вассерман определил судьбу афганского героина после захвата власти талибами

Производство и продажа наркотиков стали для ряда стран серьезной статьей дохода — и сделать с этим в нынешних экономических условиях мало что получится. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Афганистан по праву можно назвать столицей мирового производства опия-сырца, основы для создания героина, одного из самых опасных наркотиков. Только картели «Золотого треугольника» в Юго-Восточной Азии некоторое время назад составляли конкуренцию своим афганским коллегам, однако созданная «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) комплексная система производства опия еще в 90-х разорила некогда богатых наркобаронов, работавших на стыке границ Лаоса, Мьянмы и Таиланда.

Сегодня, когда талибы могут со дня на день вновь захватить власть в Афганистане, перед мировым сообществом как нельзя остро стоит вопрос: как это отразится на производстве «национального продукта» этой страны, истребляющего людей во всех государствах планеты?

«Известно, что пару десятков лет назад на захваченных территориях Афганистана «Талибан» жестко пресекал культивацию опиумного мака, — напомнил Вассерман. — Однако чуть позже они убедились, что у них самих практически нет других возможностей для зарабатывания денег, кроме производства всякой дури».

Вместе с тем интеллектуал выразил надежду, что в случае захвата страны целиком талибы найдут иные способы пополнить государственную казну.

«Кроме того, насколько мне известно, в России в настоящее время организуют довольно жесткую защиту от наркотрафика: мы договорились с рядом среднеазиатских республик о том, что они подключаются к нашим средствам борьбы с транспортировкой наркотических средств, — заметил публицист. — Что именно это за средства, я, разумеется, знать не могу: технические подробности никто не раскрывает. Но надеюсь, что они так или иначе сработают».

Пресс-служба Федеральной таможенной службы /

Собеседник ФАН убежден, что действующее правительство Афганистана никаких мер по борьбе с выращиванием опийного мака предпринимать не собирается.

«Оно не может предложить своим гражданам никаких других источников заработка, кроме участия в производстве наркотиков, — сказал Вассерман. — Стоит также отметить, что и налоги, которые собираются руководителями Афганистана с населения, в основном имеют «наркотическую» природу. Боюсь, что и Россия сейчас не может предложить этому правительству каких-то иных источников дохода».

Интеллектуал признал, что искоренить производство героина в Афганистане невозможно.

«Для этого необходимо поменять структуру всей мировой экономики, — убежден публицист. — В советское время, когда СССР присутствовал в Афганистане, мы создавали там множество заводов, ориентированных в том числе на наш рынок. Сегодня альтернативы этому решению, увы, нет».

Ранее военный политолог Перенджиев рассказал о рецепте победы над «Талибаном» в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.