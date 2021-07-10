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Рабочего насмерть засыпало песком в Новой Москве

  /   Обновлено: 10 июля 2021 19:57
Происшествия
Рабочего насмерть засыпало песком в Новой Москве
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Москва, 10 июля. Мужчина погиб во время земляных работ в Новой Москве после того, как его засыпало песком.

По уточненным данным, все произошло на улице Карьерной. Такой информацией поделился ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Карьерной во время земляных работ погиб рабочий. В яме обвалился грунт, и его засыпало песком», — отметил собеседник издания.

На место выезжали полиция, спасатели и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Самаре рабочий погиб из-за обрушения стены магазина.

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