Рабочего насмерть засыпало песком в Новой Москве

Москва, 10 июля. Мужчина погиб во время земляных работ в Новой Москве после того, как его засыпало песком.

По уточненным данным, все произошло на улице Карьерной. Такой информацией поделился ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Карьерной во время земляных работ погиб рабочий. В яме обвалился грунт, и его засыпало песком», — отметил собеседник издания.

На место выезжали полиция, спасатели и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Самаре рабочий погиб из-за обрушения стены магазина.