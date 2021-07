Ливанская ТЭС «Захрани» возобновляет работу после двух дней простоя

Бейрут, 10 июля. Южная ливанская электростанция «Захрани» возобновит свою работу 11 июля. Выработка энергии на объекте прекратилась 9 июля в связи с нехваткой топлива, вызванной задержкой платежей поставщикам со стороны государственной электроэнергетической компании EDL.

После осуществления соответствующих денежных переводов 10 июля началась перекачка топлива из танкера в хранилища на территории объекта.

При этом в компании не сообщают о судьбе «Дейр-Аммар» — еще одной из четырех ливанских электростанций, которая также прекратила работу 9 июля из-за истощения запасов топлива.

В то же время упомянутые объекты совместно вырабатывают до 40% всей энергии в Ливане. В последние месяцы в стране наблюдаются веерные отключения электричества, причем в отдельных регионах они суммарно продолжались до 22 часов ежесуточно. Проблема частично решается персональными генераторами, но и этот способ обеспечения электропитания осложняется продолжающимся подорожанием топлива.

Сложившаяся ситуация, очевидно, оказывает негативное влияние на работу предприятий, больниц и других государственных учреждений. В частности, перебои в подаче энергии срывают массовую вакцинацию от COVID-19.

Сейчас Ливан переживает тяжелейший структурный кризис в собственной истории: экономика стремительно летит в пропасть, в то время как страна остается без стабильного правительства. Ливанский фунт обесценился более чем в десять раз менее чем за два года, и свыше половины населения страны находится за чертой бедности. Во многом это связано с коррумпированностью и низкой эффективностью высших эшелонов власти в стране.

Video of #Lebanon’s state collapse in real time: Armed clashes at a gas station as fuel shortages prevail @Joyce_Karamhttps://t.co/qXQOSGBNco https://t.co/UGybvnfVTT