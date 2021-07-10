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Егор Крид представил записанный с Гуфом «легендарный» трек

  /   Обновлено: 10 июля 2021 19:54
Общество
Егор Крид представил записанный с Гуфом «легендарный» трек
instagram.com  /  @egorkreed

Москва, 10 июля. Популярный исполнитель Егор Крид представил своим поклонникам новый трек. Композицию под названием «Автомат» артист записал вместе с рэпером Гуфом.

Композиция должна войти в новый альбом экс-артиста лейбла Black Star, который получил название Pussy boy. Песня стала третьим релизом с предстоящей пластинки. Всего на ней планируется десять треков.

«Легендарный трек, Гуф на дрилл бите!» — анонсировал трек Крид в своем Instagram-аккаунте.

Новая песня раскрывает темы одиночества и страха любви. Любопытно, что совсем недавно этим вопросам посвятила пост бывшая возлюбленная Гуфа Айза Долматова. После недавнего скандала с одним из исполнителей «Автомата» популярный блогер заявила, что больше не хочет испытывать любовь и согласна на одиночество.

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крид автомат гуф трек
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