Пользователи Сети отыскали русские поселения на карте Аляски

Москва, 10 июля. Поселения с русскими названиями на карте Аляски удивили пользователей Сети. Об этом пишет автор дзен-канала «Объясняю на пальцах».

Более 150 лет назад Аляска стала территорией США, но русский колорит там до сих пор сохранился. На Аляске есть не только русскоговорящие люди, но русские церкви, музеи, кладбища, а некоторые населенные пункты носят русские названия.

«Николаевск и Вознесенка – довольно неожиданные названия для карты Америки, правда?» — пишет автор канала.

А рядом с ними расположено поселение Раздольна. Жители этих населенных пунктов говорят на русском языке, да и фамилии у них типично русские: например, можно встретить Осколковых или Алексеевых.

«И мое любимое – название местного кафе: «Самовар», — делится впечатлениями автор.

Все это продолжает сохраняться на карте Соединенных Штатов и не переименовывается, поэтому удивительно видеть на американской карте такие знакомые для русских людей слова. И, конечно, поражает сохранение русской культуры в этих поселениях.

Ранее сообщалось, что русская эмигрантка о жизни в Америке. По ее словам, внутриполитическую обстановку в США можно с уверенностью охарактеризовать как стабильно-напряженную.