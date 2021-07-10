Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 20:37
20:37
Весь мир
Африканский банк развития выдал грант на объединение энергосистем Эфиопии и Джибути
20:37
Общество
Лазерная эпиляция дома: реальность или миф?
20:37
Происшествия
Сотрудники полиции задержали петербуржца, запершего в квартире труп приятеля
20:36
Шоу-бизнес
Беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель жестоко избил возлюбленный
20:35
Весь мир
Байден пошлет в Чикаго «ударную группу» для борьбы с торговцами оружием
20:35
Экономика
Промзоны Москвы будут перестраивать под нужды населения
20:34
Весь мир
Марокканских школьников почти не обучают чтению и письму на арабском языке
20:33
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге
20:32
Спорт
Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»
20:30
Армия
В Британии перечислили места возможных очагов возгорания третьей мировой войны
Все новости

Пользователи Сети отыскали русские поселения на карте Аляски
Политика
Пользователи Сети отыскали русские поселения на карте Аляски
wikipedia.org  /  Frank K.

Москва, 10 июля. Поселения с русскими названиями на карте Аляски удивили пользователей Сети. Об этом пишет автор дзен-канала «Объясняю на пальцах».

Более 150 лет назад Аляска стала территорией США, но русский колорит там до сих пор сохранился. На Аляске есть не только русскоговорящие люди, но русские церкви, музеи, кладбища, а некоторые населенные пункты носят русские названия.

«Николаевск и Вознесенка – довольно неожиданные названия для карты Америки, правда?» — пишет автор канала.

А рядом с ними расположено поселение Раздольна. Жители этих населенных пунктов говорят на русском языке, да и фамилии у них типично русские: например, можно встретить Осколковых или Алексеевых.

«И мое любимое – название местного кафе: «Самовар», — делится впечатлениями автор.

Все это продолжает сохраняться на карте Соединенных Штатов и не переименовывается, поэтому удивительно видеть на американской карте такие знакомые для русских людей слова. И, конечно, поражает сохранение русской культуры в этих поселениях.

Ранее сообщалось, что русская эмигрантка о жизни в Америке. По ее словам, внутриполитическую обстановку в США можно с уверенностью охарактеризовать как стабильно-напряженную.

Вернуться назад

россия сша аляска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru