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В Турции создали сверхзвуковую ракету для собственного истребителя TF-X
Армия
В Турции создали сверхзвуковую ракету для собственного истребителя TF-X
Новостное агентство «Харьков».

Анкара, 10 июля. Турецкие инженеры разработали сверхзвуковую противорадиолокационную ракету, которой будут вооружать отечественные перспективные истребители TF-X.

Созданием боеприпаса под названием Akbaba занимается государственная компания Roketsan. Ракета уже включена в арсенал TF-X, который пока находится на стадии разработки.

Информация о ракете на сегодняшний день засекречена. Производитель отказывается раскрывать какие-либо детали проекта. Согласно неподтвержденной информации, Akbaba должна заменить ракеты американского производства AGM-88 HARM. Первая партия турецких боеприпасов обойдется в 50 миллионов долларов, но данная цена не окончательна.

Ранее сообщалось, что чешская компания Excalibur Army надеется выиграть тендер на поставки своего транспортера-амфибии KAPA индонезийской армии. Испытания машины пройдут в ближайшее время.

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