Малые и средние компании получат субсидии за выход на Мосбиржу

Москва, 10 июля. Компании малого и среднего предпринимательства, которые вышли на Московскую биржу и разместили там облигации, получат безвозвратные субсидии.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минэкономразвития РФ, в июле на господдержку смогут рассчитывать 19 компаний МСП. Предприятия также смогут обратиться за субсидиями в октябре. Всего на эти цели предусмотрено почти 300 млн рублей.

Условиями получения субсидии является отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, определенный рейтинг надежности и прозрачность, подчеркнули в Минэкономразвития. Предприятие также должно производитель продукцию, которая способствует импортозамещению. Еще одним условием является отсутствие регистрации в зарубежных оффшорах.

Государство готово компенсировать бизнесу расходы на листинг в пределах 1,5 млн рублей. Кроме того, эмитенты смогут рассчитывать на частичную компенсацию выплат по купонам.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству принять дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Глава государства подчеркнул необходимость повышения доступности объемов льготного кредитования компаний.