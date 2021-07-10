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Харри Кейн уверен, что сборной Англии придется понервничать в финале Евро-2020

  /   Обновлено: 10 июля 2021 19:47
Евро 2020
Харри Кейн уверен, что сборной Англии придется понервничать в финале Евро-2020
Global Look Press  /  Cheng Tingting/Xinhua

Лондон, 10 июля. Сборная Англии в воскресенье, 11 июля, встретится в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии. Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли», старт — в 22:00 мск.

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн считает финальный матч Евро-2020 против итальянской команды Роберто Манчини важнейшим моментом в истории страны. По словам форварда, команде необходимо максимально использовать энергию трибун «Уэмбли».

«Это важнейший момент в истории страны. Эмоции будут бить через край — уверен, придется и понервничать», — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.

Нападающий назвал финал турнира «важнейшим моментом» и отметил, что у английской команды есть реальный шанс войти в историю. При этом Кейн указал, что встреча с итальянцами станет непростым испытанием.

Сборная Англии в полуфинале смогла победить датчан во втором экстра-тайме (2:1) и впервые в своей истории вышла в финал Евро. Команда Италии победила испанцев в послематчевой серии пенальти (4:2) и завоевала путевку в финальную часть турнира.

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евро-2020 сборная англии гарри кейн
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