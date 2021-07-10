«Назло Курбану»: Бородина опубликовала смелый снимок в золотом наряде

Дубай, 10 июля. Известная телеведущая Ксения Бородина похвасталась стройной фигурой в смелом золотом наряде. Поклонники уверены, что снимок звезда «Дома-2» сделала ради бывшего мужа.

Популярная ведущая решила покинуть родину на фоне краха личной жизни и отправилась в Арабские Эмираты. Не успела артистка заселиться в отель, как сразу же побежала на пляж за красивыми фотографиями для своего Instagram-профиля. Первой отпускной публикацией стал снимок в сексуальном золотом платье. Дополнить образ телезвезда решила необычной короной в цвет наряду и сделала броский макияж.

Подписчики звездного аккаунта с восторгом отреагировали на новый пост своего кумира. Многие предположили, что такие горячие фотографии их кумир делает назло своему почти бывшему мужу, бизнесмену Курбану Омарову.

«Фото назло Курбану. Смотри, какую богиню потерял!»; «Фото под названием «Смотри, кого ты потерял»; «Пусть теперь сидит и кусает локти. Сам не понимает, какую стильную горячую штучку только что потерял», — эмоционально отметили пользователи соцсети.

Впервые о разводе Бородиной заговорили несколько месяцев назад. Долгое время звезда «Дома-2» скрывала подробности личной жизни, однако позже сдалась и подтвердила информацию. Недавно стало известно, что ведущая хочет мирного развода с Омаровым, в связи с чем обратилась на мировой участок.