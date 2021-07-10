Участники «Петербургского уикенда» обсудили поправки в закон о виноделии

Санкт-Петербург, 10 июля. Участники пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили поправки в закон о виноградарстве и виноделии, а также объяснили термин «российское шампанское».

Заседание клуба прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Одной из тем обсуждения участников стали поправки в российский закон о виноделии, по которому шампанским могут называться только игристые вина, произведенные в России. Производители шампанского во Франции теперь должны убрать это слово с контрэтикеток на русском языке и использовать вместо него термин «игристое вино».

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко напомнил, что в советское время Запад запрещал называть отечественный коньяк — коньяком, а шампанское — шампанским. А недавно жители Армении отказались от использования слова коньяк для своих напитков, добавил политолог Иван Скориков.

«Наше шампанское — слово более широкое. Это вид алкогольной продукции винодельчества. Их шампанское — это географическая принадлежность, то есть к конкретной территории», — объяснил Скориков.

Член Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов согласился с мнением политолога. Он объяснил, что с юридической точки зрения Скориков прав. Шампанское – это не марка спиртного, а структура напитка. Кроме того, закон касается только России, подытожил Онищенко.

Авторы закона «О регулировании алкогольной продукции» ранее объяснили значение термина «российское шампанское». Его можно использовать только на территории России.