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Участники «Петербургского уикенда» обсудили поправки в закон о виноделии

  /   Обновлено: 10 июля 2021 19:45
Общество
Участники «Петербургского уикенда» обсудили поправки в закон о виноделии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 июля. Участники пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили поправки в закон о виноградарстве и виноделии, а также объяснили термин «российское шампанское».

Заседание клуба прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Одной из тем обсуждения участников стали поправки в российский закон о виноделии, по которому шампанским могут называться только игристые вина, произведенные в России. Производители шампанского во Франции теперь должны убрать это слово с контрэтикеток на русском языке и использовать вместо него термин «игристое вино».

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко напомнил, что в советское время Запад запрещал называть отечественный коньяк — коньяком, а шампанское — шампанским. А недавно жители Армении отказались от использования слова коньяк для своих напитков, добавил политолог Иван Скориков.

«Наше шампанское — слово более широкое. Это вид алкогольной продукции винодельчества. Их шампанское — это географическая принадлежность, то есть к конкретной территории», — объяснил Скориков.

Член Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов согласился с мнением политолога. Он объяснил, что с юридической точки зрения Скориков прав. Шампанское – это не марка спиртного, а структура напитка. Кроме того, закон касается только России, подытожил Онищенко.

Авторы закона «О регулировании алкогольной продукции» ранее объяснили значение термина «российское шампанское». Его можно использовать только на территории России.

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патриот шампанское закон виноделие медиагруппа
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