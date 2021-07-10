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Лукашенко прокатился на мотоцикле «Урал» в честь 85-летия ГАИ Белоруссии

  /   Обновлено: 10 июля 2021 19:49
Политика
Лукашенко прокатился на мотоцикле «Урал» в честь 85-летия ГАИ Белоруссии
Федеральное агентство новостей

Минск, 10 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокатился на мотоцикле по дорогам родного города Копысь. Политик совершил эту поездку в честь 85-летия ГАИ республики.

Белорусский лидер поздравил сотрудников Госавтоинспекции со знаменательной датой. Глава государства проехался на мотоцикле «Урал» с коляской по проселочным дорогам.

Александр Лукашенко записал видеообращение в честь праздника. Ролик показали в центре Минска на торжественном мероприятии. На кадрах видно, как президент сначала приветствует жителей в ходе поездки, а затем покидает населенный пункт на мотоцикле. Лукашенко развернулся, остановился и начал поздравлять ГАИ.

Глава Белоруссии поблагодарил Госавтоинспекцию за работу, а сотрудников за активную жизненную позицию. Лукашенко пожелал им хорошего настроения.

ГАИ МВД России отметила 85-летие 3 июля. Совет народных комиссаров СССР основал службу в 1936 году для надзора за движением на дороге.

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белоруссия лукашенко гаи
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