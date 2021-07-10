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Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушками в Омске
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушками в Омске
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Омск, 10 июля. Инцидент произошел на улице Донецкой в Центральном округе. В ДТП погибли два человека.

Водитель автомобиля Datsun On Do, 49-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 46-летнего шофера. После этого он въехал в Toyota Corolla, заявили в УМВД по региону.

Пассажир Toyota Corolla и водитель Datsun On Do от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя Toyota с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Никто из шести пассажиров автобуса не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Авария с двумя погибшими случилась на 735-м километре трассы М4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области ночью, сообщал ФАН. Там столкнулись Ford и грузовик Volvo.

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