Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 20:36
20:34
Весь мир
Марокканских школьников почти не обучают чтению и письму на арабском языке
20:33
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге
20:32
Спорт
Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»
20:30
Армия
В Британии перечислили места возможных очагов возгорания третьей мировой войны
20:28
Армия
ВМС США не в состоянии оплатить ремонт семи крейсеров
20:27
Спорт
«Сент-Луис» обменяет Владимира Тарасенко в это межсезонье
20:26
Общество
Российские ученые обнаружили популяцию уникального вида шмелей
20:26
Армия
США укрепили обороноспособность Филиппин новым вооружением
20:25
Политика
Онищенко назвал Украину объектом противопоставления России на Западе
20:25
Общество
В США назвали лучший способ научиться читать на иностранном языке
Все новости

Филиал «Россетей» в Дагестане ответил на обвинения мэрии Махачкалы в бездействии
Происшествия
Филиал «Россетей» в Дагестане ответил на обвинения мэрии Махачкалы в бездействии
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Махачкала, 10 июля. Специалисты дагестанского филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — компании «Дагэнерго» работают над восстановлением электроэнергии в Махачкале, несмотря на то, что сетевой комплекс города не находится в собственности компании, сообщили ФАН в филиале.

«Несмотря на то что, махачкалинское городское электрическое хозяйство не находится в собственности компании «Россети Северный Кавказ», специалисты филиала «Дагэнерго» в интересах жителей осуществляют восстановительные работы в том числе на объектах, не состоящих на балансе энергокомпании», — отметили в пресс-службе.

В «Дагэнерго» рассказали, что к вечеру 10 июля в Махачкале работают семь бригад филиала, которые отрабатывают точечные заявки по отключениям. Энергетиками отработано 34 заявки из 52 поступивших от потребителей. Работа будет продолжена до полного восстановления энергоснабжения, заверили в компании.

«Отключенных фидеров в столице нет. Специалисты махачкалинских горсетей делают все необходимое, чтобы вернуть свет потребителям в максимально короткие сроки», — заявили в «Дагэнерго».

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Махачкалы обвинила «Дагэнерго» в бездействии, из-за чего уже четвертые сутки более 50 тысяч жителей города остаются без света. По данным столичной администрации, на аварийных участках сетей должны работать 13 бригад энергокомпании, но фактически работы ведутся только на пяти объектах.

В столичной мэрии отметили, что все жалобы горожан на поставщика электроэнергии будут заактированы и переданы в прокуратуру республики. Более того, специалисты городской администрации помогут гражданам готовить исковые заявления в суд по фактам неисполнения филиалом «Россетей» своих обязательств.

Вернуться назад

россия дагестан махачкала россети отключение электричества
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru