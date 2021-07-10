Филиал «Россетей» в Дагестане ответил на обвинения мэрии Махачкалы в бездействии

Махачкала, 10 июля. Специалисты дагестанского филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — компании «Дагэнерго» работают над восстановлением электроэнергии в Махачкале, несмотря на то, что сетевой комплекс города не находится в собственности компании, сообщили ФАН в филиале.

«Несмотря на то что, махачкалинское городское электрическое хозяйство не находится в собственности компании «Россети Северный Кавказ», специалисты филиала «Дагэнерго» в интересах жителей осуществляют восстановительные работы в том числе на объектах, не состоящих на балансе энергокомпании», — отметили в пресс-службе.

В «Дагэнерго» рассказали, что к вечеру 10 июля в Махачкале работают семь бригад филиала, которые отрабатывают точечные заявки по отключениям. Энергетиками отработано 34 заявки из 52 поступивших от потребителей. Работа будет продолжена до полного восстановления энергоснабжения, заверили в компании.

«Отключенных фидеров в столице нет. Специалисты махачкалинских горсетей делают все необходимое, чтобы вернуть свет потребителям в максимально короткие сроки», — заявили в «Дагэнерго».

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Махачкалы обвинила «Дагэнерго» в бездействии, из-за чего уже четвертые сутки более 50 тысяч жителей города остаются без света. По данным столичной администрации, на аварийных участках сетей должны работать 13 бригад энергокомпании, но фактически работы ведутся только на пяти объектах.

В столичной мэрии отметили, что все жалобы горожан на поставщика электроэнергии будут заактированы и переданы в прокуратуру республики. Более того, специалисты городской администрации помогут гражданам готовить исковые заявления в суд по фактам неисполнения филиалом «Россетей» своих обязательств.