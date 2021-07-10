Петербургский уикенд: эксперты обсудили громкие события уходящей недели

Главными темами обсуждения для политиков и журналистов в рамках заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» на этой неделе стали не только российские, но и мировые проблемы. Так, гости пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили высокую смертность от COVID-19, темпы вакцинации в России и дискриминацию препарата «Спутник V» в ЕС, скандал вокруг компании «ВкусВилл» и поделились мнением о территориальных претензиях эстонских политиков к России и затронули другие громкие события уходящей недели.

Разноцветный скандал

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

Вот уже неделю не утихает скандал вокруг розничной продуктовой сети «ВкусВилл». Все дело в том, что магазин привлек к рекламе своей деятельности ЛГБТ-семью. После возмущения ряда консервативных общественников ролик был удален, что несомненно взволновало представителей ЛГБТ-меньшинств.

Ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников полагает, что сложившаяся ситуация не что иное, как продуманный маркетинговый шаг, который сыграл компании на пользу.

«Увеличилось или нет количество посетителей, посчитать мы не можем, но узнаваемость бренда увеличилась в разы. Они обязательно потеряют часть покупателей, 80–90% которых — простые люди с традиционными ценностями. Я знаком с создателями этой компании, там нет идиотов, это была самая дешевая, убойная кампания, которая была не рассчитана на нас», — говорит спикер.

Провокационная реклама «ВкусВилл» наделала много шума. Общественность разделилась на два лагеря: нашлись не только противники, но и те, кто поддержал компанию в ее шаге.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Именно этот факт, по мнению эксперта Института стран СНГ, политолога Ивана Скорикова, может породить новые ЛГБТ-ролики, рекламирующие ту или иную продукцию.

«Это дешевый, но прибыльный, очень сознательный пиар-ход. Что говорить о тех, кто не гнушается ничем ради прибыли? Когда наши патриоты говорят: «победил «ВкусВилл», они признали ошибку, извинились публично — нет! О «ВкусВилле узнали многие, но многие узнали слово «квир» (собирательный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам. — Прим. ФАН). Теперь более мелкие фирмы будут искать тех грантодателей, которые скажут: «сделай этот маркетинговый каминг-аут, мы защитим тебя», так и запустится волна», — полагает эксперт.

В мире рекламы есть свои законы. И как считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов, неважно, что рекламируется, главное, каким будет эффект.

«Есть такое выражение «плохой пиар — это некролог», остальное — хороший пиар. Здесь пример того, что на скандальной ситуации проще получить баллы известности и дополнительную аудиторию. Это работает, потому что мы сидим, обсуждаем эти темы, а кто не знал этот, бренд узнал его», — отметил гость пресс-клуба.

К слову, о «ВкусВилле» за текущую неделю различные СМИ и соцсети дали огромное число публикаций. Быть может, пиарщики компании того и добивались, чтобы о магазинах заговорили. Каким был план на самом деле, мы вряд ли узнаем, возможно, и извинения представителей продуктовой сети были очередным пиар-ходом.

Сборная России по футболу осталась без тренера

Global Look Press / Dmitry Golubovich / Global Look Press

После неудачного выступления российской сборной на Чемпионате Европы по футболу в СМИ муссировался один вопрос: что же будет с главным тренером Станиславом Черчесовым? И вот, 10 июля уже экс-тренер сообщил, что Российский футбольный союз не увольнял его с поста, было принято обоюдное решение прекратить сотрудничество.

По мнению Геннадия Онищенко, уход Черчесова событие ожидаемое.

«Это не может понять молодежь, но мы-то должны. Должно было быть «жертвоприношение». Надо было успокоить общественное мнение. Это традиционный ход», — говорит депутат.

В свою очередь, политолог Скориков не увидел в работе экс-главного тренера сборной отсутствия результатов.

«Многие стали относиться к Черчесову негативно из-за его поведения и околофутбольные дела, но, если брать конкретно результаты, у него они одни из лучших. Сейчас говорят, что вдогонку за Черчесовым отправится и [капитан сборной России по футболу Артем] Дзюба. У него тоже есть богатая околофутбольная история, которая всех достала, но он лучший бомбардир сборной. Статистика говорит объективные вещи», — заметил спикер.

Неудачное выступление сборной на Евро-2020 Воронцов связывает с некой «звездностью» российских футболистов и высоким самомнением.

«Каждый футболист считает себя мастером, и вот искусство тренера — заставить этих мастеров себя слушать. Мое мнение: немножко наша сборная зазвездилась, тренер не смог их приземлить, и не сказал, что первое правило — «это патриотизм, это страна на вас смотрит». Помните рекламу, нас 144 миллиона? Эта реклама разошлась с действительностью», — отметил гость пресс-клуба.

В заключение ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников напомнил, что у российской сборной в сентябре состоится ответственный матч и остаться в этот момент без тренера не разумно.

«Мне обидно, что Черчесов не тренер сборной. В футбол мы научимся играть еще очень нескоро. Нам с хорватами играть в сентябре, это будет первый матч отборочный. И снимать в это время тренера — я не знаю, что это за логика», — сетует спикер.

Матч Россия — Хорватия состоится в рамках турнира ЧМ-2022. Встреча запланирована на 1 сентября 2021 года в 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Лужники».

Споры о российских границах

slovodel.com /

Кандидат в президенты от эстонских консерваторов Хенн Пыллуаас, выступающий против пограничного договора с РФ, требует от России вернуть ныне Печорский район Псковской области и территории Ленинградской области, которые по Тартускому договору принадлежали Эстонии.

Как отметил Скориков, такая идея приходила в голову не только Пыллуаасу.

«Это говорил и президент Эстонии, и министр внутренних дел. Они ссылаются на то, что демаркация границ до сих пор не ратифицирована, и подкрепляют свои требования Тартуским мирным договором, где прописаны Печора и Ленинградская область. Но это настолько абсурдно с точки зрения международного права, никто не признает этот тартуский договор», — говорит политолог Скориков.

В свою очередь, Воронцов рекомендовал не обращать особого внимания на то, что говорят эстонские политики.

«Мы приняли поправки в Конституцию РФ, где четко указано, граница России — никому, ничего, ни сантиметра. Мы проголосовали, мы приняли. Есть такая программа «Пусть говорят». Так вот пусть это будет нашей политической позицией: «пусть говорят», — добавил чиновник.

Антипрививочники и дискриминация российской вакцины

pixabay.com /

Вакцинация от COVID-19, рост заболеваемости инфекцией были и остаются в числе самых важных и актуальных тем для всех и каждого. Число вакцинирующихся растет, но этого все равно недостаточно для формирования общего иммунитета. На нежелание граждан прививаться влияют слухи, подкрепляемые антипрививочниками, регулярный перенос регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения, также смущает и отношение к вакцине в Европе. По мнению российского политика, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко этому есть вполне себе понятные объяснения.

«Да, сегодня она (вакцина. — Прим. ФАН) не зарегистрирована, но давят транснациональные фармацевтические компании. Они не пропускают AstraZeneca, GlaxoSmithKline и других производителей на свой рынок, это примитивная борьба фармацевтических компаний», — говорит эксперт.

В то же время, по словам Онищенко, в России ежегодно регистрируются западные вакцины, к примеру, против гриппа. И в дальнейшем эта же практика может быть применена к западным вакцинам от коронавируса. Есть ли в этом смысл?

«У здоровья нет национальности и политической ориентации, любой ориентации. Мы должны запускать к нам всех, наших братьев украинцев, молдаван, которые у себя недополучают «Спутник V», безвизово, пусть здесь вакцинируются, приедут и всем расскажут», — отвечает политолог Скориков.

Несмотря на активную вакцинационную кампанию, в стране-производителе препарата, который реально спасает от недуга, уровень привитых граждан крайне низок.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению руководителя дирекции интернет-вещания телеканала «Санкт-Петербург» Алексея Дементьева, все дело в образовании.

«Здесь вопрос образования, медицина у нас в школе не преподается, люди не знают, что такое вакцина, на примере «Спутника V» просто объяснять — это антиген, встроенный в риновирус, но в школе объясняют поверхностно, детей нужно образовывать», — отметил спикер.

Еще одной причиной, по которой прививочная кампания от коронавируса в России оказалась неудачной, поделился член Общественной палаты Холодов.

«У нас о вакцине говорят все подряд: политики, таксисты, но очень мало специалистов. Мы мало видим экспертных мнений, также у нас есть определенный менталитет. Как вдруг нас начали уговаривать, значит, что-то плохое, тем более если не врачи, а артисты уговаривают, еще и бесплатно. Ошибка в бесплатных прививках еще, сделали бы 100 рублей, может, ситуация изменилась бы», — отмечает чиновник.

Член Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов в свою очередь приводит простой пример, который также может объяснить поведение противников прививок.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«За наш век нам не приходилось видеть страшных эпидемий, тем более по всей стране. В возрасте двух или трех лет детям кололи вакцины против оспы, полиомиелита — мы не спрашивали, кто ее приготовил. Мы не видели нечего подобного, когда это пришло, но кто видел, начал делать прививки», — напомнил Воронцов.

Пусть процент летальности коронавируса далек от летальности оспы, однако этот процент имеет место. Заболевание может перерасти в тяжелые формы и оставить серьезные последствия на всю жизнь. По мнению медиков, единственным способом защитить себя и своих близких от недуга является вакцинация.