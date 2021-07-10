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Пиппа Миддлтон посетила Уимблдонский турнир, надев платье в стиле кантри
Общество
Пиппа Миддлтон посетила Уимблдонский турнир, надев платье в стиле кантри
wikipedia.org  /  TheMatthewSlack from Alnwick / CC BY 2.0

Лондон, 10 июля. В отсутствие на культовом Уимблдонском турнире по теннису супруги герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон ее сестра — Пиппа — уселась на центральное, поистине королевское место на трибуне. Любовь к теннису — у королевской семьи в крови. Но не только к теннису. Не секрет, что испокон веков герцогини одевались в очаровательные летние платья, влюбляя в себя всех, кто мог бы их увидеть на светских мероприятиях, пишет ELLE.

Чем проще и лаконичней крой платья, тем лучше оно подходит для подобных мероприятий. Пиппа практически всегда была предана традиционной цветочной расцветке, но в этот раз решила сделать исключение и сделала ставку на мелкую пасторальную синюю клетку Ralph Laurent, дополнив образ кокетливо завязанным на поясе большим бантом.

Пиппа на трибуне дала волю чувствам и неистово болела, даже кричала слова поддержки. Матч был не из простых: полуфинал Уимблдона между итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем. Супруг Пиппы Миддлтон все это время находился рядом и также подбадривал участников состязания. Что может быть романтичнее такого свидания и прекрасной возможности отдохнуть от воспитания детей?

Ранее эксперт рассекретил оригинальный модный прием Кейт Миддлтон.

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лондон теннис уимблдон Пиппа Миддлтон
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