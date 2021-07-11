HR-специалист Валинуров назвал главные преимущества удаленной работы

Несмотря на растущую популярность удаленной работы, на российском рынке труда появился и обратный запрос: многие кандидаты и работодатели сегодня рассматривают только офисные варианты работы. Об этом в разговоре с ФАН заявил известный российский хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Почти полтора года пандемии привели к неоднозначной ситуации, однако за это время готовность людей к постоянной работе из дома повысилась в разы. Что неудивительно, ведь у формата есть серьезные преимущества как финансового, так и профессионального плана.

«Работая на удаленке, вы можете, находясь в Пензе или Улан-Удэ, работать на московские и питерские компании и получать уровень дохода выше, чем в своем регионе. И когда вы начинаете работать на компанию федерального масштаба, то возрастает уровень задач, и это более интересные задачи», — рассказывает о плюсах формата эксперт.

Такая гибкость рабочих условий дарит современным компаниям весомое конкурентное преимущество: с возможностью «дистанционки» они способны нанимать специалистов по всей России и даже выходить на зарубежный рынок вакансий. В первую очередь подобная практика присуща IT-организациям, которые с диджитал-инструментами на «ты».

фото из личного архива Ильгиза Валинурова /

По словам Валинурова, опасаться, что такая система расслабит территориально разбросанных удаленщиков, не стоит.

«В хорошей компании с выстроенными бизнес-процессами все системы и задачи — в онлайне, и руководитель точно видит, что человек делает в течение дня, над какими задачами он работает и как по ним двигается. Поэтому ориентироваться на то, что за счет удаленки можно будет халявить — точно преувеличение», — подчеркивает эксперт.

Конечно, в специфике удаленной и офисной модели есть как минусы, так и плюсы. Другое дело — набирающий обороты гибридный формат, который становится все более распространенной практикой для компаний.

«У меня работают рекрутеры, консультанты, менеджеры по продажам, операционный директор. Все трудятся из дома, и при этом один раз в неделю мы встречаемся лично для того, чтобы пожать друг другу руки, пообщаться и посмотреть друг другу в глаза лично, а не через экран компьютера», — поясняет Ильгиз Валинуров.

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При очевидной привлекательности такой стиль применим далеко не везде, ведь некоторым руководителям, например в госсекторе, важно, чтобы их сотрудники постоянно были на виду. Или же другая ситуация: работники фирмы попросту живут в другом городе или даже стране, что препятствует их очным встречам с коллективом, заключает эксперт.

Ранее собеседник ФАН оценил итоги крупнейшего эксперимента по сокращению рабочего времени, который завершился в Исландии на днях. Идея показалась ему логичной и позитивной, ведь, согласно статистике, реальной работой сотрудник офиса занимается вдвое меньше отведенных ему на это часов.