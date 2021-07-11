Google неожиданно назвал стадион в Ялте именем главаря украинских повстанцев Шухевича

Google по своим причинам не признает Крым частью России, поэтому некоторые названия улиц или учреждений на полуострове на карте поисковой системы отображаются по умолчанию на украинском языке. Такая ситуация наблюдается именно тогда, когда пользователь заходит в поисковик, будучи на территории Крыма.

С чем связана такая неразбериха с названиями у Google, не понятно, при этом, например, у его главного российского конкурента — «Яндекса» — все крымские населенные пункты и учреждения представлены на русском языке, как и полагается. Как замечают местные жители и туристы, часто украинская реклама «пробивается» к ним, предлагая товары из Украины или местные новости.

Однако интересно другое. Иногда Google, возможно, и в соавторстве с украинскими чиновниками, начинает совершать очень странные вещи. Так, например, ялтинский стадион «Авангард», который сейчас находится на реконструкции, на Google картах отображается стадионом имени Романа Шухевича — главы УПА1 («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ). Такое интересное «переименование» недавно обнаружил корреспондент ФАН.

Вот как показывает стадион в Ялте «Яндекс»:

pr scr Яндекс.Карты /

Ниже снимок, как называется стадион, если открыть карту Ялты в поиске Google.

Pr Scr google.maps /

«Не знаю, что у них в головах и чего они хотят добиться таким образом, но ничего умного, как мы видим, у них не получается. Видимо, у них в стране больше проблем не осталось, поэтому занимаются подобной ерундой. Как можно было додуматься присвоить имя Шухевича стадиону в российском Крыму, Ялте, этого подлеца, военного преступника, который убивал евреев во время Холокоста. Может, это еще одна жалкая попытка Киева украинизировать Крым? Разве они сами не понимают, что делают этим только хуже? Я крайне возмущен тем, что на Украине происходит героизация подобных личностей, страшно даже себе представить, какое поколение они взращивают, промывая молодежи мозги такими вещами», — прокомментировал ситуацию Игорь Кондратьев, житель Ялты.

Примечательно, что Украина занялась переименованием населенных пунктов и районов на территории полуострова, а также в Донецкой и Луганской народных республиках еще в 2016 году, и это продолжается до сих пор. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что подобным Киев занимается и на подконтрольных ему территориях.

Так, например, недавно населенный пункт Новгородское, что находится Донецкой области, был переименован в Нью-Йорк. Чем руководствуется киевское правительство в принятии таких решений, не известно, сами же украинцы считают, что бюджетные деньги можно было бы тратить и более эффективно.

Более неприятным и оскорбительным оказался случай присвоения имени Шухевича стадиону в Тернополе в марте этого года. Власти города назвали данное решение «данью памяти» главнокомандующему УПА. Очень возмутил этот инцидент и власти Израиля.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что американская компания оскандалилась из-за публикации карты Украины без Крыма. Отметим, что эта же ситуация неоднократно происходила и на территории украинского государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.