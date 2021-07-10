Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР

Луганск, 10 июля. Подразделения ВСУ вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли из минометов село Санжаровка, заявили представители Луганской Народной Республики в СЦКК.

Украинская сторона выпустила по позициям Народной милиции ЛНР в общей сложности восемь мин калибра 120 миллиметров. Представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обратил внимание, что Киев, используя тяжелое вооружение, продолжает нарушать все ранее достигнутые договоренности, пишет РИА Новости.

В Народной милиции ЛНР ранее обвинили ВСУ в переброске бронемашин и танков в жилые районы Донбасса. А генпрокуратура республики сообщила, что Киев готовит новые провокации на линии разграничения.