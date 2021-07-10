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Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:58
Новороссия
Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 10 июля. Подразделения ВСУ вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли из минометов село Санжаровка, заявили представители Луганской Народной Республики в СЦКК.

Украинская сторона выпустила по позициям Народной милиции ЛНР в общей сложности восемь мин калибра 120 миллиметров. Представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обратил внимание, что Киев, используя тяжелое вооружение, продолжает нарушать все ранее достигнутые договоренности, пишет РИА Новости.

В Народной милиции ЛНР ранее обвинили ВСУ в переброске бронемашин и танков в жилые районы Донбасса. А генпрокуратура республики сообщила, что Киев готовит новые провокации на линии разграничения.

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ЛНР всу обстрел
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