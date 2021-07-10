Президенты Турции и Палестины провели переговоры в Стамбуле

Стамбул, 10 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в стамбульском дворце Вахдеттин. Встреча за закрытыми дверями продолжалась около часа и пятнадцати минут.

Стороны обсудили все аспекты двусторонних отношений, шаги по укреплению сотрудничества, а также текущую обстановку в рамках израильско-палестинского конфликта. Кроме того, Эрдоган и Аббас обменялись мнениями по вопросам гуманитарной обстановки и избирательного процесса в Палестине.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin detayları @trthaber’de. https://t.co/q6SFQGBo46 pic.twitter.com/wTjqCFe1FJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2021

По окончании переговоров тет-а-тет главы государств приступили к встрече с участием делегаций.

Согласно пресс-релизу Управления по связям администрации президента Турции, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что Анкара не будет молчать о «жестокостях Израиля» в отношении Палестины. Он подчеркнул, что установление прочного мира и стабильности в регионе невозможно, если еврейское государство продолжит политику «оккупации и аннексии».

Турецкий лидер также отметил, что доволен позитивным курсом двусторонних отношений с Палестиной во всех областях — от экономики и торговли до культуры, образования и туризма.

tccb.gov.tr / Presidency of the Republic of Turkey

Со стороны Анкары на мероприятии присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, пресс-президента Ибрагим Калын, глава Национального разведывательного управления (MİT) Хакан Фидан, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, глава управления по делам религий Али Эрбаш и советник президента Сефер Туран.

Палестину на переговорах представляли посол в Анкаре Файед Мустафа, глава МИД Рияд аль-Малики, министр по гражданским делам Хусейн аш-Шейх, глава разведывательной службы Маджид Фарадж и советник президента Маджди аль-Халиди.

Просьба о помощи

Аббас прибыл в Стамбул по приглашению Эрдогана вечером 9 июля, сообщили палестинские официальные лица изданию Jerusalem Post. Его визит продлится три дня. По словам источников, политик намеревался попросить у турецкого коллеги использовать влияние на ХАМАС для разрешения конфликта между Палестинской национальной администрацией (ПНА) и исламистским движением по поводу восстановления сектора Газа.

Президент Палестины настаивает на том, чтобы все средства в прибрежный анклав переводились через правительство ПНА в Рамалле, а не напрямую ХАМАС. В свою очередь движение заявило, что готово разрешить администрации участвовать в усилиях по восстановлению сектора Газа, но только совместно с представителями различных фракций.

tccb.gov.tr / Presidency of the Republic of Turkey

По информации источников, Аббас также должен был попросить Эрдогана оказать давление на ХАМАС, чтобы те прекратили подстрекательство против руководства ПНА после смерти известного оппозиционного активиста Низара Баната. Мужчина скончался в ночь на 24 июня при аресте. Родственники погибшего утверждают, что перед задержанием его жестоко избили.

Инцидент вызвал волну протестов на Западном берегу. Демонстранты обвиняют ПНА в причастности к гибели активиста и призывают к ответу за содеянное. На этом фоне руководство ХАМАС попыталось воспользоваться ситуацией и также обвинило Аббаса в смерти Баната.

#Palestinian Authority President Mahmoud Abbas met in Istanbul on Saturday with Turkish President Recep Tayyip #Erdogan and discussed with him the latest developments in the Palestinian arena.



Report by @KhaledAbuToameh https://t.co/NBXWHq4RBW — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 10, 2021

Накануне визита брат погибшего активиста Гассан Банат обратился к Эрдогану с призывом поддержать демонстрантов, которые вышли на улицы в знак протеста против репрессий ПНА. Он также попросил турецкого президента, чтобы тот потребовал от Аббаса уйти в отставку.

Турецкая поддержка

Напомним, что в начале мая Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике действия Израиля в отношении палестинского населения и заявил, что Анкара готова поддержать автономию так же решительно, как делала это во время кризиса в Нагорном Карабахе.

«Это террористическое государство перешло все границы. Противодействие агрессии Израиля в Иерусалиме — долг чести всего человечества», — заявил он 14 мая.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. İsrail’in Kudüs’te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur.https://t.co/mIpXzdCN4U pic.twitter.com/3DBMBwB6Dr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2021

Такими словами президент Турции прокомментировал обострение конфликта между палестинцами и израильтянами, начавшееся 10 мая и вылившееся в столкновения арабского населения Иерусалима с израильской полицией. Впоследствии территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков ХАМАС. Взаимные атаки сторон продолжались в течение 11 дней.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 257 человек, около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, более 300 получили ранения.