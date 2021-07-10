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Токио приравнивает защиту Тайваня к обороне самой Японии
Весь мир
Токио приравнивает защиту Тайваня к обороне самой Японии
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках Японии увязать вопросы собственной безопасности с угрозой нападения на Тайвань со стороны КНР, выстраивании военного взаимодействия между Токио и Лондоном, предложении Си Цзиньпина создать «Африканский Quad» вместе с Францией и Германией, призыве Европарламента ввести новые санкции против Пекина и бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года, а также предотвращении терактов в Гонконге.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министры обороны Японии и Великобритании намерены провести переговоры в Токио в конце месяца, чтобы обсудить координацию совместных учений японских сил самообороны и британской авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth. Крупнейший военный корабль Королевского флота в мае отправился в западную часть Тихого океана, чтобы продемонстрировать большую вовлеченность Лондона в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси и его британский коллега Бен Уоллес также поднимут вопросы, связанные с растущим военным влиянием Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях, подтвердив при этом приверженность концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Между тем первые совместные японско-британские военные учения должны пройти уже в ближайшее время в Аденском заливе, чтобы продемонстрировать возможность взаимодействия и сотрудничества в различных географических районах.

В маневрах будут задействованы подразделения Морских сил самообороны Японии, которые в настоящее время участвуют в миссии по борьбе с пиратством возле Африканского рога, а также британская АУГ, недавно прошедшая через Суэцкий канал. К ним могут присоединиться корабли США и Нидерландов, сопровождающие HMS Queen Elizabeth.

Гонконг

Полиция Гонконга 5 июля задержала девять человек, включая шесть учеников средней школы, сотрудника администрации университета, учителя и одного безработного. Все они подозреваются в подготовке терактов.

Группа снимала комнату в общежитии в районе Чимсачей, где во время полицейского рейда были обнаружены взрывчатка, лабораторное оборудование для производства триацетона трипероксида (TATP), а также инструкции и материалы для создания самодельных взрывных устройств. Правоохранители заморозили активы на 77 тысяч долларов США в дополнение к изъятым наличным на сумму около 11,5 тысячи в иностранной валюте и гонконгских долларах.

Члены радикальной организации Returning Valiant, выступающей за независимость Гонконга, планировали заложить бомбы в туннели через гавань, железные дороги, здания суда и мусорные баки по всему городу. Непосредственными исполнителями терактов должны были стать ученики средних классов, которые искали возможность покинуть специальный административный район и устроиться за границей. Организаторы пообещали им денежное вознаграждение и содействие в выезде из Гонконга после совершения взрывов.

В последнее время растет количество политически обусловленных насильственных акций. После принятия летом прошлого года закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга бывшие протестные группы перешли на нелегальное положение и заметно радикализировали свою повестку.

Джон Ли, занимающий второй по значимости пост главного секретаря администрации Гонконга, выступил с резким предупреждением, что город, который всегда считался одним из самых безопасных в мире, теперь демонстрирует признаки «разжигания террористической деятельности».

Китай

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «следует выбросить на помойку» стратегию Индо-Тихоокеанского региона, продвигаемую США с целью коллективного сдерживания Китая. Выступая на форуме по вопросам глобальной безопасности в столичном университете Цинхуа, он предупредил, что принятая Соединенными Штатами, Японией и другими странами политика, направлена на то, чтобы взять Пекин в осаду.

«Сегодняшний Китай уже не та страна, которая была 100 лет назад», — подчеркнул Ван И.

Помимо этого, Ван прокомментировал ситуацию с безопасностью в Гонконге, отметил роль Китая в распространении вакцин от COVID-19 по всему миру, призвал США задуматься над изменением подходов к решению проблем с Северной Кореей и Ираном, а также раскритиковал позицию Вашингтона по Тайваню.

«США идут на риск в тайваньском вопросе. Это крайне неправильно и опасно. Достижение полного воссоединения Китая — историческая тенденция, и ни одно лицо или сила не могут ее остановить», — отметил глава МИД КНР.

Лидеры Франции, Германии и Китая провели 5 июля трехстороннюю видеоконференцию, на которой председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелу Меркель присоединиться к инициативе партнерства для развития Африки, запущенной Пекином совместно с африканскими странами в мае.

По информации «Синьхуа», глава Китая предложил сформировать четырехстороннюю структуру «Африканский Quad», что является отсылкой к «Четырехстороннему диалогу по безопасности» (Quad), который объединяет США, Японию, Индию и Австралию с целью противостоять растущему влиянию КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Французская и немецкая стороны по результатам телеконференции не упомянули китайское предложение о создании «Четверки», но в Елисейском дворце заявили, что Франция и Германия «приветствовали обязательство Китая внести свой вклад в реструктуризацию долга уязвимых стран».

Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что европейцы смогут играть более активную роль в международных делах, добиться стратегической независимости и создать справедливую, прозрачную и непредвзятую среду для китайских компаний.

Но уже спустя несколько дней Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести против Китая очередные санкции из-за предполагаемых нарушений прав человека и свободы слова в Гонконге. Депутаты Европарламента предложили бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине, если власти КНР не изменят свою политику.

Таиланд

В результате взрыва самодельной бомбы был убит сержант и ранены трое рядовых в районе Чана южной провинции Сонгкхла.

Нападение произошло 6 июля около 19:25, когда патруль 2531-й пехотной роты остановился на отдых у фермерского домика напротив пруда. Под хижиной было заложено самодельное взрывное устройство, которое злоумышленники привели в действие дистанционно.

В организации атаки подозреваются боевики одной из сепаратистских группировок, действующих на юге Таиланда. Силы безопасности отказались разглашать подробности дела, пока продолжается следствие.

Тайвань

Все более активную позицию вокруг проблемы Тайваня занимает Япония, увязывая вопросы собственной безопасности с необходимостью защиты острова от Пекина.

Если КНР вторгнется на Тайвань, Токио может интерпретировать этот шаг как «угрозу выживанию Японии» и развернуть силы самообороны для коллективной защиты, заявил Таро Асо, министр финансов и один из четырех членов кабинета, входящих в Совет национальной безопасности. При этом он призвал действовать в рамках союза с США. Вашингтон формально по-прежнему не поддерживает идею независимости Тайбэя, но продолжает выстраивать более тесные неофициальные отношения с островом.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь раскритиковал высказывания Таро Асо, назвав их «крайне ошибочными и опасными».

«Японский милитаризм когда-то совершил бесчисленные преступления в ходе агрессии против Китая. Однако некоторые политики по сей день все еще жаждут заполучить Тайвань. Это ясно показывает, что они не извлекли уроков из истории», — сказал Чжао Лицзянь.

Тем временем замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, выступая на прошлой неделе в аналитическом центре Hudson Institute в США, заявил, что мир должен «проснуться» и защитить Тайвань «как демократическую страну». Это уже вторая за последние месяцы оговорка представителя японского руководства. Ранее Есихидэ Суга причислил Тайвань вместе с Австралией и Новой Зеландией к странам с жесткими коронавирусными ограничениями.

Вместе с тем Токио намерен предоставить помощь вакцинами островным государствам Тихого океана. При этом первоочередное внимание будет уделяться странам, которые поддерживают дружественные отношения с Тайванем. Об этом было заявлено 2 июля на виртуальном саммите лидеров тихоокеанских островов (PALM), который собрал представителей 18 государств и территорий, включая Австралию, Новую Зеландию, а также Японию.

Совместными усилиями Токио и Вашингтон пытаются помешать КНР перетянуть страны региона на свою строну в спорах с Тайванем. Сегодня только четыре островных государства Тихого океана — Тувалу, Маршалловы острова, Палау и Науру — все еще поддерживают дипломатические отношения с тайваньцами. Кирибати и Соломоновы острова в 2019 году разорвали официальные связи с Тайбэем в пользу Пекина.

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