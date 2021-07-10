Токио приравнивает защиту Тайваня к обороне самой Японии

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках Японии увязать вопросы собственной безопасности с угрозой нападения на Тайвань со стороны КНР, выстраивании военного взаимодействия между Токио и Лондоном, предложении Си Цзиньпина создать «Африканский Quad» вместе с Францией и Германией, призыве Европарламента ввести новые санкции против Пекина и бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года, а также предотвращении терактов в Гонконге.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министры обороны Японии и Великобритании намерены провести переговоры в Токио в конце месяца, чтобы обсудить координацию совместных учений японских сил самообороны и британской авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth. Крупнейший военный корабль Королевского флота в мае отправился в западную часть Тихого океана, чтобы продемонстрировать большую вовлеченность Лондона в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси и его британский коллега Бен Уоллес также поднимут вопросы, связанные с растущим военным влиянием Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях, подтвердив при этом приверженность концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Между тем первые совместные японско-британские военные учения должны пройти уже в ближайшее время в Аденском заливе, чтобы продемонстрировать возможность взаимодействия и сотрудничества в различных географических районах.

Japan's MSDF to hold joint drill with U.K. strike group in Gulf of Aden | The Japan Times https://t.co/b2QkSw82is — Robert Ward (@RobertAlanWard) July 8, 2021

В маневрах будут задействованы подразделения Морских сил самообороны Японии, которые в настоящее время участвуют в миссии по борьбе с пиратством возле Африканского рога, а также британская АУГ, недавно прошедшая через Суэцкий канал. К ним могут присоединиться корабли США и Нидерландов, сопровождающие HMS Queen Elizabeth.

Гонконг

Полиция Гонконга 5 июля задержала девять человек, включая шесть учеников средней школы, сотрудника администрации университета, учителя и одного безработного. Все они подозреваются в подготовке терактов.

Группа снимала комнату в общежитии в районе Чимсачей, где во время полицейского рейда были обнаружены взрывчатка, лабораторное оборудование для производства триацетона трипероксида (TATP), а также инструкции и материалы для создания самодельных взрывных устройств. Правоохранители заморозили активы на 77 тысяч долларов США в дополнение к изъятым наличным на сумму около 11,5 тысячи в иностранной валюте и гонконгских долларах.

Члены радикальной организации Returning Valiant, выступающей за независимость Гонконга, планировали заложить бомбы в туннели через гавань, железные дороги, здания суда и мусорные баки по всему городу. Непосредственными исполнителями терактов должны были стать ученики средних классов, которые искали возможность покинуть специальный административный район и устроиться за границей. Организаторы пообещали им денежное вознаграждение и содействие в выезде из Гонконга после совершения взрывов.

В последнее время растет количество политически обусловленных насильственных акций. После принятия летом прошлого года закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга бывшие протестные группы перешли на нелегальное положение и заметно радикализировали свою повестку.

Джон Ли, занимающий второй по значимости пост главного секретаря администрации Гонконга, выступил с резким предупреждением, что город, который всегда считался одним из самых безопасных в мире, теперь демонстрирует признаки «разжигания террористической деятельности».

Китай

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «следует выбросить на помойку» стратегию Индо-Тихоокеанского региона, продвигаемую США с целью коллективного сдерживания Китая. Выступая на форуме по вопросам глобальной безопасности в столичном университете Цинхуа, он предупредил, что принятая Соединенными Штатами, Японией и другими странами политика, направлена на то, чтобы взять Пекин в осаду.

«Сегодняшний Китай уже не та страна, которая была 100 лет назад», — подчеркнул Ван И.

Помимо этого, Ван прокомментировал ситуацию с безопасностью в Гонконге, отметил роль Китая в распространении вакцин от COVID-19 по всему миру, призвал США задуматься над изменением подходов к решению проблем с Северной Кореей и Ираном, а также раскритиковал позицию Вашингтона по Тайваню.

«США идут на риск в тайваньском вопросе. Это крайне неправильно и опасно. Достижение полного воссоединения Китая — историческая тенденция, и ни одно лицо или сила не могут ее остановить», — отметил глава МИД КНР.

China's Foreign Minister Wang Yi said on July 2 that the Indo-Pacific strategy led by the United States was aimed at countering Beijing in a group and claimed the strategy "should be dumped at a trash heap."https://t.co/Usf88NChbp — ponta_fujii (@FujiiPonta) July 3, 2021

Лидеры Франции, Германии и Китая провели 5 июля трехстороннюю видеоконференцию, на которой председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелу Меркель присоединиться к инициативе партнерства для развития Африки, запущенной Пекином совместно с африканскими странами в мае.

По информации «Синьхуа», глава Китая предложил сформировать четырехстороннюю структуру «Африканский Quad», что является отсылкой к «Четырехстороннему диалогу по безопасности» (Quad), который объединяет США, Японию, Индию и Австралию с целью противостоять растущему влиянию КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Французская и немецкая стороны по результатам телеконференции не упомянули китайское предложение о создании «Четверки», но в Елисейском дворце заявили, что Франция и Германия «приветствовали обязательство Китая внести свой вклад в реструктуризацию долга уязвимых стран».

Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что европейцы смогут играть более активную роль в международных делах, добиться стратегической независимости и создать справедливую, прозрачную и непредвзятую среду для китайских компаний.

Но уже спустя несколько дней Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести против Китая очередные санкции из-за предполагаемых нарушений прав человека и свободы слова в Гонконге. Депутаты Европарламента предложили бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине, если власти КНР не изменят свою политику.

????????-????????-????????-????|| China proposes "Africa Quad" with Germany and France



????????'s Initiative on Partnership for Africa's Development

launched with African countries in May by Beijing



???????? invites ????????&???????? to join ||???????? (????????????????) left in the coldhttps://t.co/IXsyMgms29 (h/t @HeikoBorchert) pic.twitter.com/CCRdks1kPS — Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) July 7, 2021

Таиланд

В результате взрыва самодельной бомбы был убит сержант и ранены трое рядовых в районе Чана южной провинции Сонгкхла.

Нападение произошло 6 июля около 19:25, когда патруль 2531-й пехотной роты остановился на отдых у фермерского домика напротив пруда. Под хижиной было заложено самодельное взрывное устройство, которое злоумышленники привели в действие дистанционно.

В организации атаки подозреваются боевики одной из сепаратистских группировок, действующих на юге Таиланда. Силы безопасности отказались разглашать подробности дела, пока продолжается следствие.

‼️Pls RT‼️



At 7.25p.m.

There was a bomb explosion in Ban Na Subdistrict, Chana District, Songkhla Province.



There were frequent bomb explosions, but the bombers haven't get caught yet.

At that time, 4 military personnel were injured.#ระเบิดจะนะ pic.twitter.com/KDglj2laND — ASAHI THAILAND (@ASAHI_TH) July 6, 2021

Тайвань

Все более активную позицию вокруг проблемы Тайваня занимает Япония, увязывая вопросы собственной безопасности с необходимостью защиты острова от Пекина.

Если КНР вторгнется на Тайвань, Токио может интерпретировать этот шаг как «угрозу выживанию Японии» и развернуть силы самообороны для коллективной защиты, заявил Таро Асо, министр финансов и один из четырех членов кабинета, входящих в Совет национальной безопасности. При этом он призвал действовать в рамках союза с США. Вашингтон формально по-прежнему не поддерживает идею независимости Тайбэя, но продолжает выстраивать более тесные неофициальные отношения с островом.

‘DPM Taro Aso has signaled that Tokyo would consider a Chinese invasion of Taiwan an existential threat to its security, allowing Japan to help defend the self-ruled island with the US.’



Deputy PM says Japan must defend Taiwan with U.S. | The Japan Times https://t.co/THZcVwW3Hj — Robert Ward (@RobertAlanWard) July 6, 2021

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь раскритиковал высказывания Таро Асо, назвав их «крайне ошибочными и опасными».

«Японский милитаризм когда-то совершил бесчисленные преступления в ходе агрессии против Китая. Однако некоторые политики по сей день все еще жаждут заполучить Тайвань. Это ясно показывает, что они не извлекли уроков из истории», — сказал Чжао Лицзянь.

Тем временем замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, выступая на прошлой неделе в аналитическом центре Hudson Institute в США, заявил, что мир должен «проснуться» и защитить Тайвань «как демократическую страну». Это уже вторая за последние месяцы оговорка представителя японского руководства. Ранее Есихидэ Суга причислил Тайвань вместе с Австралией и Новой Зеландией к странам с жесткими коронавирусными ограничениями.

Вместе с тем Токио намерен предоставить помощь вакцинами островным государствам Тихого океана. При этом первоочередное внимание будет уделяться странам, которые поддерживают дружественные отношения с Тайванем. Об этом было заявлено 2 июля на виртуальном саммите лидеров тихоокеанских островов (PALM), который собрал представителей 18 государств и территорий, включая Австралию, Новую Зеландию, а также Японию.

Совместными усилиями Токио и Вашингтон пытаются помешать КНР перетянуть страны региона на свою строну в спорах с Тайванем. Сегодня только четыре островных государства Тихого океана — Тувалу, Маршалловы острова, Палау и Науру — все еще поддерживают дипломатические отношения с тайваньцами. Кирибати и Соломоновы острова в 2019 году разорвали официальные связи с Тайбэем в пользу Пекина.