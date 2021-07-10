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Армия
Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
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Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
Армия
Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
pixabay.com

Вашингтон, 10 июля. Экипаж подлодки американских ВМС USS New Mexico вместе с подразделением «морских котиков» армии США провел занятия по оперативной совместимости в Средиземном море.

В сообщении командования американских ВМС говорится, что прошедшие учения продемонстрировали готовность подводных сил адаптироваться для проведения специальных операций, предоставляя широкий спектр вариантов для решения боевых задач.

«Объединенные скрытые возможности Сил специальных операций и подводных лодок обеспечивают асимметричное преимущество», — сказал контр-адмирал ВМС США Энтони Карулло.

Отмечается, что в ходе маневров подлодка New Mexico и «морские котики» проводили водолазные операции, в ходе которых осуществлялась высадка и загрузка на борт субмарины в подводном положении.

Ранее сообщалось, что в Черном море завершились учения НАТО и Украины Sea Breeze. По оценке экспертов, маневры были не очень масштабными.

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вмс сша подлодка морские котики
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