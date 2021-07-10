Основатель Amazon крупно заработал на разрыве контракта Microsoft с Пентагоном

Нью-Йорк, 10 июля. Состояние миллиардера Джеффа Безоса вышло на новую рекордную планку в 212 млрд долларов.

Создатель и бывший глава компании Amazon является обладателем состояния в 212 млрд долларов. Сумма денежных средств на его счетах значительно выросла после повышения стоимости акций Amazon на 5,9%, Об этом пишет РБК.

Эксперты считают, что бумаги корпорации Безоса пошли вверх после новостей о разрыве договоренностей между Пентагоном и разработчиком ПО Microsoft по поводу создания специальной сети для ведомства.

Пятидневный прирост состояния бизнесмена составил 10,6 млрд долларов по оценкам Forbes. Только у Безоса количество средств выходит за пределы 200 млрд долларов во всем мире.



Сейчас представители Пентагона выступают за то, что проект Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) необходимо создавать не одной корпорации. В Минобороны США высказались за сотрудничество как с Amazon, так и с Microsoft.

Новым генеральным директором Amazon стал Эндрю Джесси из структуры Amazon Web. Джефф Безос решил уйти с поста главы компании и переместился в совет директоров.