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Основатель Amazon крупно заработал на разрыве контракта Microsoft с Пентагоном
Экономика
Основатель Amazon крупно заработал на разрыве контракта Microsoft с Пентагоном
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Нью-Йорк, 10 июля. Состояние миллиардера Джеффа Безоса вышло на новую рекордную планку в 212 млрд долларов.

Создатель и бывший глава компании Amazon является обладателем состояния в 212 млрд долларов. Сумма денежных средств на его счетах значительно выросла после повышения стоимости акций Amazon на 5,9%, Об этом пишет РБК.

Эксперты считают, что бумаги корпорации Безоса пошли вверх после новостей о разрыве договоренностей между Пентагоном и разработчиком ПО Microsoft по поводу создания специальной сети для ведомства.

Пятидневный прирост состояния бизнесмена составил 10,6 млрд долларов по оценкам Forbes. Только у Безоса количество средств выходит за пределы 200 млрд долларов во всем мире.

Сейчас представители Пентагона выступают за то, что проект Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) необходимо создавать не одной корпорации. В Минобороны США высказались за сотрудничество как с Amazon, так и с Microsoft.

Новым генеральным директором Amazon стал Эндрю Джесси из структуры Amazon Web. Джефф Безос решил уйти с поста главы компании и переместился в совет директоров.

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пентагон microsoft безос amazon
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