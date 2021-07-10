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Польша планирует заменить танки Т-72 на американские M1 Abrams

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:40
Армия
Польша планирует заменить танки Т-72 на американские M1 Abrams
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Варшава, 10 июля. Министерство обороны Польши планирует заменить танки Т-72 американскими M1 Abrams, сообщает Gazeta.pl, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник журналистов отметил, что на сегодняшний день сделка прорабатываются и «окончательное решение еще не принято». Пока Варшава ведет переговоры с Вашингтоном относительно потенциального соглашения.

В издании Defense News выяснили некоторые подробности планов военного ведомства республики. Как сообщается, Вооруженные силы Польши заинтересованы в закупке до 250 американских танков в варианте M1A2 SEPv3. Еще шесть бронемашин Варшава намерена приобрести для обучения экипажей. В общей сложности Польша заплатит за технику от пяти миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что спецподразделения ВС Польши получат на вооружение новую партию термобарических гранатометов РПГ-75-ТВ. Гранатометы, произведенные чешским концерном Zeveta Ammunition, поступят в Польшу к концу октября 2021 года.

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