Минобороны США в 2020 году отметило возросший риск ядерных конфликтов со стороны РФ и КНР

Вашингтон, 10 июля. Пентагон в прошлом году предоставил отчет о растущем риске возникновения ядерных конфликтов со стороны России и Китая. Об этом сообщила газета New York Post.

Американское военное ведомство отмечало, что пока США снижают число своих ядерных вооружений, Москва и Пекин работают над их наращиванием. Пентагон также обеспокоило стремление Северной Кореи заполучить ядерное оружие, а также технологические возможности Ирана. Согласно отчету, у Тегерана достаточно возможностей, чтобы в течении одного года получить боеголовки.

«Противники обзавелись новыми типами ядерных вооружений, повысили значимость ядерных сил и демонстрируют все более агрессивное поведение», — говорится в отчете военного ведомства.

Минобороны США внесло в список угроз химическое, биологическое, ядерное и космическое оружие. В результате увеличения ядерного потенциала некоторых стран, в разных частях мира существует риск возникновения региональных конфликтов, а также возросла вероятность ядерной эскалации в рамках конфликта, писали в своем докладе представители Пентагона.

Ранее американские журналисты заявили, что Россия имеет арсенал тактического ядерного вооружения, которым сможет нанести сокрушительный удар по НАТО.