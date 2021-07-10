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Эффектные маневры российского «Медведя» вызвали восторг в США

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:41
Армия
Эффектные маневры российского «Медведя» вызвали восторг в США
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 10 июля. Российские военные провели учения с необычным для современных бомбардировщиков вооружением, отметили обозреватели американского издания The Drive.

Автор материала Томас Ньюдик остался под впечатлением от видеоролика Минобороны России, где запечатлены эффектные маневры военного самолета Ту-95МС «Медведь». Действия хвостового орудия воздушного судна вызывают восторг, передает «ПолитРоссия».

«Ту-95МС, который, несмотря на свой устаревший внешний вид, на самом деле намного моложе B-52H ВВС США, является одним из очень немногих фронтовых самолетов, все еще оснащенных позицией хвостового стрелка», – отметил аналитик.

На видео можно увидеть учения с задействованием ракетоносцев Ту-160 «Блэкджек» и «Медведя», которые отрабатывали пуски крылатых ракет по наземным мишеням в Арктике.

Ценность хвостовых орудий, которые стреляют обычными боеприпасами можно поставить под вопрос, полагает Ньюдик. Однако это в любом случае выглядит весьма зрелищно. При этом факт того, что российские военные тренируются использовать все возможности «Медведей» указывает на завидный уровень стратегических сил страны. ВС РФ требуют от своих специалистов высокого уровня подготовки и готовности применять различные навыки, резюмировал автор.

Ранее Томас Ньюдик выпустил материал о серьезной угрозе для ВМС Великобритании в виде российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». На западе боеприпас даже назвали «кайфоломом».

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