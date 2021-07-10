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Компания Ineos опубликовала новую информацию по внедорожнику Grenadier

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:33
Экономика
Компания Ineos опубликовала новую информацию по внедорожнику Grenadier
Prt Scr youtube.com  /  L'argus

Лондон, 10 июля. Британская автомобилестроительная компания Ineos Automotive презентовала дизайн салона, а также некоторые характеристики модели Grenadier.

Внедорожник Ineos Grenadier отличается строгим и простым дизайном, напоминающим Land Rover Defender, и призван соединить в себе надежность и инновации. Об этом пишет 32CARS.RU.

Общественности показали особенности интерьера и ряд характеристик технического свойства. Автопроизводитель заявляет, что модель отличается повышенной практичностью и комфортом. Помимо этого, водителям обещают, что Grenadier сможет прослужить им долгое время без нареканий.

Автомобиль создан для использования на пересеченной местности и в условиях, отличных от города. Для этого салон машины снабжен крупными кнопками с надписями вместо значков и большими элементами управления. Grenadier оснащается как дизельным, так и бензиновым мотором от BMW.

Другой английский автомобильный бренд Land Rover недавно анонсировал создание обновленной версии Defender. Главной особенностью внедорожника станет возможность использовать водородное топливо.

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внедорожник Ineos Automotive Grenadier
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