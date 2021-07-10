Водитель Ford погиб при столкновении с уборочной машиной под Саратовом

Саратов, 10 июля. Инцидент произошел на улице Энтузиастов в Балашове. Мужчина насмерть разбился, врезавшись в уборочную технику.

По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Focus на большой скорости протаранил ехавший впереди КамАЗ с прицепом, заявили в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

За рулем грузовика находился 34-летний водитель. Владелец иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Два человека стали жертвами серьезного ДТП с участием двух автомобилей в Ростовской области, сообщал ФАН. Пострадали еще трое, включая двух детей.