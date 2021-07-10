Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 19:04
19:02
Происшествия
Серьезное ДТП унесло жизни двоих человек под Воронежем
19:00
Весь мир
Пенсионная система Саудовской Аравии оказалась в шаге от коллапса
19:00
Политика
Украинский чиновник заявил об опасениях строительства новых «Северных потоков»
19:00
Видео
«Выход за рамки»: члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» подвели итоги новой встречи
19:00
Политика
Политолог раскрыл секрет, что на самом деле заставило Байдена позвонить Путину
18:59
Весь мир
В Шарлотсвилле снесли памятник генералу конфедератов Роберту Ли
18:59
Евро 2020
УЕФА отметил высокий уровень проведения матчей Евро-2020 в Петербурге
18:55
Новороссия
Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР
18:53
Весь мир
Общественность Ирака обеспокоена пропажей антиправительственного журналиста
18:53
Армия
Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
Все новости

Водитель Ford погиб при столкновении с уборочной машиной под Саратовом
Происшествия
Водитель Ford погиб при столкновении с уборочной машиной под Саратовом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 10 июля. Инцидент произошел на улице Энтузиастов в Балашове. Мужчина насмерть разбился, врезавшись в уборочную технику.

По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Focus на большой скорости протаранил ехавший впереди КамАЗ с прицепом, заявили в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

За рулем грузовика находился 34-летний водитель. Владелец иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Два человека стали жертвами серьезного ДТП с участием двух автомобилей в Ростовской области, сообщал ФАН. Пострадали еще трое, включая двух детей.

Вернуться назад

дтп саратов смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru