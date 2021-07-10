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У 15-летней дочери Волочковой стало падать зрение
Шоу-бизнес
У 15-летней дочери Волочковой стало падать зрение
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 10 июля. Дочь скандально известной балерины Анастасии Волочковой Ариадна впервые пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звездная наследница рассказала о падающем зрении.

Некоторое время Волочкова-младшая терпела дискомфорт, думая, что все пройдет само. В итоге проблема лишь усиливалась, поэтому ей пришлось обратиться к врачу. Обо всех своих приключениях в стенах медицинского центра Ариадна Волочкова рассказала подписчикам в Stories Instagram.

Дочь известной балерины считает, что причина ее болезни весьма «очевидна». Зрение стало заметно ухудшаться из-за постоянной работы за компьютером и большого количества времени за чтением книг.

Теперь Волочкова-младшая должна строго следовать всем рекомендациям лечащего врача. Своим подписчикам она рассказала, что в ближайшее время будет меньше публиковать контента, поскольку ей стоит ограничить неблагоприятное воздействие на глаза.

«Мне выписали кучу капель, кучу витаминов. Стараюсь меньше сидеть в телефоне. Очки пока не прописали», — поделилась дочь бывшей балерины Большого театра.

Последние годы дочь артистки предпочитает жить не с ней, а со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным. Многие пользователи уверены, что причиной такого решения стало скандальное поведение Волочковой.

Некоторое время назад балерина в очередной раз разозлила пользователей Сети. Уехавшая в Астрахань звезда показала, как поедает черную икру ложкой. Многие уверены, что видео Волочкова записывала в нетрезвом состоянии.

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