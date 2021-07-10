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В Грозном прохожий пытался зарезать полицейских

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:32
Происшествия
В Грозном прохожий пытался зарезать полицейских
karelia.sledcom.ru

Грозный, 10 июля. Вооруженный ножом мужчина подошел к сотрудникам полиции на улице и попытался нанести им ранения. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Правоохранители, по предварительным данным, для самообороны сделали несколько выстрелов. Однако нападавший не переставал проявлять агрессию. После этого мужчину задержали, но через несколько часов он скончался в больнице. Другие детали и причина смерти гражданина неизвестны.

Неадекватный мужчина бросался пивными бутылками в сотрудников Госавтоинспекции в Петербурге Позже на место ЧП прибыли патрульные, вместе с ними удалось задержать дебошира.

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